宜蘭黑狗癱軟遭貨車拖行 飼主稱非故意不知狗跳車

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（中央社記者王朝鈺宜蘭1日電）1輛小貨車昨晚行駛在宜蘭開蘭陸橋時，車尾1隻黑狗早已癱軟在地沿路遭拖行，引起網友公憤。飼主莊姓男子今天說，他很愛狗不是故意，不知道狗會跳下車，動防所將依法開罰。

網友昨天晚間在社群平台Threads以「狗都要拖死了，叫也不停根本是故意的」為題發文並上傳一段影片，顯示前方1輛行駛中的小貨車，有隻以牽繩繫在車尾的黑狗，早已身體虛弱趴在地上沿路遭拖行，引起許多網友留言撻伐小貨車駕駛，直指駕駛有夠可惡，涉嫌虐狗。

宜蘭縣警局礁溪分局表示，經調查，這起事件發生在昨天晚間9時許，地點為頭城鎮開蘭陸橋路段，警方已調閱相關監視器影像，後續將請宜蘭縣動植物防疫所，依動物保護法相關規定處置。

動防所人員今天前往飼主莊男家訪視，狗身上有明顯擦傷，精神狀況尚可，莊男表示，當時開車載友人回家，才把狗綁在小貨車車斗，行經開蘭陸橋時，有機車騎士上前提醒狗在地上拖行，當下立即下車查看，並將狗放回車上。

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莊男指出，他很愛狗不是故意，不知道狗會跳下車，推測可能到了友人家有倒車，狗以為抵達目的地而跳下車，因當時已晚沒有動物醫院營業可就醫，他觀察狗的狀況行走正常多為皮肉傷，今天會帶狗至動物醫院治療。

動防所人員製作筆錄後，擬依動保法規定，過失傷害未達動物肢體嚴重殘缺，對莊男處新台幣3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。（編輯：方沛清）1140701