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台中老黑狗非遭趕下車當事狗 飼主遭動保處送辦

2025/4/7 16:40（4/7 17:06 更新）
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台中日前有民眾在路上將黑狗趕下車，遭動保處開罰，不過有民眾後續投訴動保處找到的老黑狗並非被趕下車的黑狗（圖），飼主聲稱是記錯，動保處另依疑涉使公務員登載不實情事函送偵辦。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年4月7日
台中日前有民眾在路上將黑狗趕下車，遭動保處開罰，不過有民眾後續投訴動保處找到的老黑狗並非被趕下車的黑狗（圖），飼主聲稱是記錯，動保處另依疑涉使公務員登載不實情事函送偵辦。（民眾提供）中央社記者趙麗妍傳真 114年4月7日
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（中央社記者趙麗妍台中7日電）台中飼主在路上將黑狗趕下車遭動保處開罰，事後有民眾投訴動保處找到的老黑狗並非被趕下車的「當事黑狗」，飼主雖稱記錯，但動保處另依疑涉使公務員登載不實情事函送地檢署。

台中市東區日前有飼主開車在路上將黑狗趕下車揚長而去，留下黑狗在後方追車。飼主稱因黑狗不斷在車上吠叫，才將狗趕下車「讓牠冷靜一下」，動保處依違反動物保護法第20條第1項，裁處最高的新台幣1萬5000元罰鍰。

未料，案情出現大逆轉，有民眾以影片投訴動保處，稱動保處當天在飼主家發現的老黑狗，並非當時被趕下車的黑狗。動保處獲報後重啟調查，發現該飼主不只飼養1隻黑狗，因此要求飼主到案說明。

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飼主帶著被趕下車的黑狗到動保處聲稱，訪查當天家人記錯，才會不慎誤導動保人員。不過動保處認為，訪視當天動保處人員多次和飼主家人確認犬隻，事後卻又改口，經查該飼主飼養3隻黑狗，懷疑其他犬隻可能也有遭丟下車的經驗，對於飼主記錯犬隻的說法，不予採信。

動保處依照疑涉使公務員登載不實情事，另案函送地檢署。動保處再次呼籲民眾應愛護動物，犬隻若遇行為或飼養問題，應尋求專業協助，也應避免動物遭受傷害。等裁罰出爐也將要求該飼主接受動保教育課程。（編輯：黃名璽）1140407

#台中市
#地檢署
#動保處
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