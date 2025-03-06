中國極權擴張 邱垂正：意在併吞台灣逐出美國勢力

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（中央社記者吳柏緯台北6日電）陸委會主委邱垂正今天表示，中國極權主義擴張對台灣越來越具侵略性，已成為國家安全的重大挑戰。中國國家主席習近平的極端路線採取積極擴張，其最終的目的不僅是要併吞台灣、完成統一，甚至試圖將美國勢力永久逐出西太平洋。

台灣智庫舉辦今天舉辦「習近平極權主義模式與統治思維」研討會，共邀集近20名兩岸關係、國際關係、軍事領域的學者專家，就「習近平時代的統治思維：內部極權控制」、「習近平時代的統治思維：對外威權擴張」及「川普重返白宮後的印太戰略及美中台關係形勢」等3個題目與談。

邱垂正出席研討會並致詞時表示，習近平上台13年來，形塑兩個極端發展路線，第一項是高度的集權領導，在他的任內將中共的權力結構從集體領導到集中領導，接著定於一尊。讓「習思想」貫穿全黨，並且強調要鞏固「習核心」，高度重視政治安全，要求全黨全軍堅定擁護「兩個確立」、「兩個維護」。

他說，這樣的行為會影響中共的決策模式、決策權力高度集中於「習核心」的小圈子，不受節制與監督制衡，不容有異議，缺乏糾錯機制。

邱垂正進一步指出，第二個極端發展路線是發動狂熱的民族主義與愛國心。從中共從建黨建政以來，矢志要完成社會主義現代化。然而一個要完成社會主義理想的國家，竟然是發動民族主義，這是罕見而且格格不入的。

他稱，習近平為了突破任期的限制鞏固政權，藉由發動狂熱的民族主義強調中華民族偉大復興的歷史任務，成為被擁護、無可取代的中共領導人，並拋棄韜光養晦改採積極擴張。最終的目的，不僅是要併吞台灣完成統一，甚至企圖將美國的勢力永久逐出西太平洋。

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邱垂正強調，台灣面對中國的威脅，更需要認知民主、繁榮與和平是相連相依、密不可分的意義，尤其是身處在當前複雜的國際情勢，台灣更應該和全球民主國家站在一起，並團結合作，唯有並肩合作，才能有效抵制任何破壞民主制度和全球安全穩定的行為。

他指出，台灣應對國際社會投入更多的貢獻，有能力也願意跟民主陣營團結合作，共同維持民主夥伴的科技優勢，一起打造堅韌的「民主供應鏈」，以強大科技實力作為國防骨幹，並且促進產業發展，提升經濟韌性。（編輯：邱國強）1140306