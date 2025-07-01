25萬份千元客家幣開放登記 18至49歲國民可參與

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（中央社記者張雄風台北1日電）客委會今天表示，25萬份數位客家幣即日至30日中午開放登記，每份面額等同新台幣1000元，今年年滿18至49歲國民皆可參與；若登錄逾25萬人，將另行公告採抽籤抽出具領取資格者。

客家委員會發布新聞稿表示，為獎勵客語傳承及活絡客庄經濟，同時鼓勵民眾走入客庄接觸客家語言及認識客庄環境，於今年年滿18至49歲的本國國民皆可參與；先登記不代表可以領取，只要在時間內登記的民眾都具抽籤資格。

客委會說明，為避免網路塞車將採分流管制，1日開放身分證字號尾數為0、1登記；2日尾數為2、3登記；3日尾數為4、5登記；4日尾數為6、7登記；5日尾數為8、9登記；自6日開始到30日截止，則取消分流全面開放登記。

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客委會表示，數位客家幣與17家合作金融/電支機構合作發放，包含台灣銀行、土地銀行、合作金庫、第一銀行、華南銀行、彰化銀行、上海銀行、兆豐銀行、台灣企銀、農金資訊、中華郵政、元大銀行、永豐銀行、玉山銀行、台新銀行、中國信託、一卡通的數位錢包登記，如登錄超過25萬人，將另行公告採抽籤方式抽出具領取資格者。

客委會表示，活動登記期間至30日中午12時止；其中計有15家合作金融機構針對民眾提供加碼優惠100元，共計4萬5000份。（編輯：管中維）1140701