客家幣1000元7月登記 誰可以抽籤？合作店家有哪些？QA一次看

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（中央社網站1日電）客委會為推廣客家文化，推出28萬份、面額等同新台幣1000元「數位客家幣」。7月1日起年滿18至49歲的民眾可依身分證末碼登記，中籤民眾8月起可到11個縣市70個客家文化重點發展區的合作店家使用。誰符合登記資格？合作店家有哪些？中央社整理資料讓您了解：

誰可以領取？

1.今年通過客語認證民眾

通過今年客語能力各級認證考生，不限年齡皆可領取，若是通過不同腔調認證，則可以分別領取。無須登記，7月1日起將寄送客家幣紙本QR Code信件。

2.獲表揚客語家庭

歷年（民國97年~114年）獲客委會表揚的客語家庭成員符合發放資格，無須登記，7月1日起將寄送客家幣紙本QR Code信件。

3.年滿18歲至49歲一般民眾

民國65年1月1日至96年12月31日間出生者，可於活動期間至合作金融／電支機構數位錢包登記抽籤。

何時登記抽籤？

登記時間：7月1日上午9時起至7月30日中午12時止，如登錄超過25萬份（發放數量），將以抽籤方式抽出資格者。

抽籤時間：7月30日下午2時，客委會依身分證字號尾數抽籤，並將結果公布於活動網站。

分流登記時間：

7月1日：尾數0、1可登記

7月2日：尾數2、3可登記

7月3日：尾數4、5可登記

7月4日：尾數6、7可登記

7月5日：尾數8、9可登記

7月6日至7月30日：符合資格者均可登記

發放時間：8月1日前將直接匯入所登記的金融機構APP數位券匣。

哪裡登記？

符合資格者可至配合客家幣17家合作金融／電支機構登記：台銀、土銀、合庫、第一、華南、彰銀、上海、兆豐、台企銀、農金資、中華郵政、元大、永豐、玉山、台新、中信、一卡通

（圖取自客委會網頁hakkacoin.com.tw）

使用期限？

民國114年8月1日至115年6月30日，逾期自動失效。

使用方式？

客家幣以數位券形式提供，領取及使用皆透過金融機構APP數位券匣，非直接發放至個人帳戶。不得轉售、兌換成現金，亦無法轉贈。

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使用範圍？

可於全國11個縣市70個客家文化重點發展區的客家幣特約店家消費，結帳時開啟存有客家幣金融機構APP，並掃描店家TWQR，輸入消費金額後，即可使用客家幣抵用，不限次數，用完為止。（客家幣合作店家查詢）（編輯：李念庭）1140701