稅務表揚大會百人獲獎 財長勉續創新將民眾權益放首位

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（中央社記者張璦台北1日電）財政部今天舉辦稅務節慶祝表揚大會，部長莊翠雲感謝稅務人員、稅務代理人、記帳士的支持，讓政府順利協助廠商因應美國關稅政策，她並向海關積極防堵中國違規轉運「洗產地」致謝，也期許財政部人員持續創新，將民眾權益放在首位。

財政部114年稅務節慶祝暨表揚大會今天登場，財政部長莊翠雲與財政部次長阮清華、次長李慶華、次長謝鈴媛等人出席，並由莊翠雲頒發獎項給優秀稅務關務人員、資深稅務關務人員，以及優良專責報關人員、績優稅務代理人、績優記帳士暨記帳及報稅代理人，受獎人數超過200人，多名獲獎人家屬一同出席。

今天受獎人包含台北國稅局長吳蓮英，服務年資超過40年的她獲頒資深人員獎項，領獎時，與會者亦喊起「家屬陪同」，希望吳蓮英的先生阮清華一起上台，成為大會中一段溫馨插曲。

此外，莊翠雲亦頒發獎章給服務年資約5年的績優緝毒犬Rafa，以及其領犬員李竑緯，相當吸睛。

關務署表示，緝毒犬Rafa於109年參加關務署緝犬培訓中心辦理的緝毒犬隊訓練課程，參訓期間訓練精實，結訓成績優異，自109年起部署至關務署台北關緝毒犬隊執勤，執勤範圍涵蓋機場航廈出入境旅客、航空郵件包裹、空運及快遞貨物等。

關務署指出，領犬員李竑緯細心規劃執行Rafa專業維持訓練，精進犬隻嗅查能力，於113年期間帶領犬隻緝獲各式毒品共4件，包含愷他命1件、大麻花及軟糖1件、海洛因1件及俗稱「搖頭丸」的MDMA 1件，總毛重12.7185公斤。

莊翠雲致詞時表示，面對國內外瞬息萬變的局勢以及挑戰，財政部審慎因應，近日國際信評機構標普（Standard & Poor’s）持續肯定台灣穩健財政管理及堅實財政韌性，維持自2022年調升台灣主權信用評等「AA+」，展望「穩定」的佳績。

莊翠雲指出，這一年來財政部持續優化稅制，調高每人基本生活所需費用與綜合所得稅免稅額、扣除額，及上調部分小規模營業人營業稅起徵點，以減輕民眾負擔；同時，實施房屋稅差別稅率2.0（俗稱囤房稅2.0），促進居住正義，並優化扣繳制度、精進綜所稅網路申報服務，亦延長購買節能家電減徵貨物稅措施，鼓勵節能減碳。

莊翠雲表示，藉由今天慶祝稅務節，她要特別感謝全體稅務人員在今年延長所得稅申報期間的付出，以及全國稅務代理人、記帳士、記帳及報稅代理人提供業務上的支持與協助，讓政府能順利助廠商因應美國關稅政策影響的衝擊。

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莊翠雲進一步指出，海關無名英雄默默守護著邊境安全，努力阻絕槍彈、毒品及不法貨物闖關入境，成功攔阻非洲豬瘟入侵國內豬肉產業；因應美國關稅政策，為防堵中國及其他第3國出口貨品繞經台灣，偽冒台灣製造後違規轉運「洗產地」至美國，海關採取事前預防、事中嚴查及事後嚴罰三道防線，積極肩負起反傾銷、反洗產地的重大責任，擦亮MIT招牌，另也提出簡化通關與租稅優惠等相關措施，協助國家經濟及產業穩定發展。

莊翠雲表示，她期許財政部人員持續創新，勇於任事，時刻將民眾的權益放在第1位，以持續獲得民眾支持與肯定。（編輯：楊凱翔）1140701