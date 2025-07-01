長庚支援花東偏鄉技職教育 資助學子拚證照

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（中央社記者陳婕翎台北1日電）從玉里高中到台北的大飯店實習，觀光科畢業的陳進宏是「後山」花東技職新星，他無懼挑戰的底氣是長庚醫院長期資助，無經費顧慮，爭取桂冠、取得證照，讓他更有自信闖蕩人生。

陳進宏是來自玉里高中觀光科的畢業生，現在就讀景文科大餐飲管理系，憑著努力和專業技能，不僅擁有多張證照，還贏得多項榮譽，包括全國遊程設計第3名、口布折法教學影片佳作，及全國技藝競賽餐飲服務組優勝，更是110學年度花蓮縣優秀青年代表。

陳進宏今天出席記者會提到，若沒有長庚醫療財團法人資助，很難在學業上無後顧之憂，正因不必擔心經濟負擔，才能專注於技能提升，有機會在全國技藝競賽站上頒獎台。除了專注於課業，他也在台北知名大飯店餐廳實習，將所學知識和技巧轉化為工作經驗。

陳進宏因資助成為技職新星的故事，在花東地區並非唯一，同樣來自於玉里高中餐飲管理科的彭歆棠，近日獲得113年全國技藝競賽中烘焙職種金手獎肯定，她說，早期學長姐常因經費問題，只好放棄重要比賽，現在有支持就能全心專注學習，把大獎抱回學校。

長庚醫療財團法人2018年起與玉里高中共同推動「偏鄉技藝展能計畫」公益專案，贊助學生參加與該類科相關賽事、展覽、證照考試所需報名費、交通費、住宿費、保險費及膳雜費等，今年再拓展至花東地區的光復高級商工職業學校、成功商業水產職業學校及關山高級工商職業學校。

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長庚醫療財團法人決策委員會主任委員程文俊說，學生參加職業類科大型競賽，可提升技藝及開拓視野，取得相關技職證照更有助升學與提升求職競爭力。但國內大型技藝競賽舉辦地點多在西部地區，有些證照考試的考場與偏鄉也有一段距離，對花東地區學生來說，交通費是一大負擔。

「這種辛苦是我們沒有辦法體會的。」程文俊說，過去常有花東地區學生因無法當天往返，還要費心籌措住宿費，甚至有時候經費不足得放棄競賽。將持續投入資源支援花東偏鄉的技職教育，希望技職人才培養計畫如同種下一顆希望的種子，幫助花東偏鄉學生有更光明的前程。（編輯：管中維）1140701