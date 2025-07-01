台日跨國集團涉走私安毒2公斤 北檢起訴7人

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝幸恩台北1日電）日本男子野口等人疑有幫派背景，與台籍夏姓男子等人涉嫌將2公斤安非他命夾藏於料理包，欲走私至日本，檢警於松山機場成功攔阻。北檢今天依毒品危害防制條例起訴野口等7人。

台北地檢署新聞資料提到，檢警接獲情資，日本幫派成員頻繁來台，欲自台灣以高級料理包夾藏毒品方式，將毒品走私至日本；經檢警與日本警方長期合作，過濾、注檢來台可疑日人，並持續跟監蒐證布局，因而偵破本件跨國走私集團，起訴4名日籍被告及3名台籍被告。

北檢表示，民國113年9月、12月間，野口來台與不詳男子（另案偵辦中）及夏男洽談運輸毒品事宜；今年3月，野口以新台幣110萬元對價，與不詳男子、夏男謀議自台灣走私2公斤重的安非他命至日本。

野口指示3名日籍共犯於今年3月間陸續來台，隨後抵台親自指揮，要求日籍共犯採買頂級魚翅粥、佛跳牆料理包，作為運輸毒品用具「菜底」；夏男則前往屏東市某醫院旁停車場拿取毒品，再運至台東縣太麻里。

3月5日，夏男等人在太麻里某烤雞城將毒品交付給野口，日籍犯嫌隨即於溫泉飯店將「菜底」高級料理包拆封，混入毒品後再封緘，翌日由野口等人搭火車將毒品帶回台北，於北市某飯店將裝有毒品的料理包藏於行李箱中，欲走私出境。

透過 Google News 追蹤中央社

檢警接獲情資，3月7日發動搜索，查扣「菜底」，翌日上午前往松山機場，在飛往東京的班機起飛前攔下欲夾藏毒品出境的日籍犯嫌，查獲藏有毒品的料理包及相關證物，成功阻止毒品流入海外。

檢方指出，7名被告均涉犯毒品危害防制條例的運輸第二級毒品罪及懲治走私條例的私運管制物品出口未遂罪嫌；3名台籍被告則另涉犯販賣第二級毒品罪，今天依法提起公訴。（編輯：蕭博文）1140701