權值高價股走強 台股盤中上揚474點創波段新高

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（中央社記者張建中台北1日電）隨著台積電、聯發科和鴻海等權值、高價股紛紛走強，台股開高走高，盤中加權指數上漲474.74點，攀高至22730.76點，創下波段新高。

台股加權指數11時為22658.5點，上漲402.48點，成交值約新台幣2317億元。

台積電、聯發科、鴻海及台達電等權值股昨天尾盤同步遭到摜壓，股價收低，今天股價皆展開強彈。台積電盤中攀高至1095元，創下4個多月來新高，上漲35元，市值攀升至28.39兆元，貢獻大盤282點。

聯發科、鴻海、廣達和台達電等股價同步上揚逾2%，高價股信驊、世芯-KY等也紛紛走高，帶動電子類股指數上漲超過2%。

機上盒（STB）晶片廠揚智完成董事改選，大股東大宇資訊子公司宇全智聯取得2席董事，並由大宇資訊董事長凃俊光擔任揚智董事長。揚智今天在市場買盤積極湧入推升下，股價強攻漲停，達28.2元。

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台泥決議啟動總計3.8萬張庫藏股計畫，將分階段執行，7月起買回1萬張擬轉讓予員工，接著再買回2.8萬張辦理註銷，維護股東權益。買回區間價格每股17.85元至41.5元。台泥今天股價震盪走高，盤中達26.6元，上漲1.1元，並推升水泥類股指數勁揚2.9%。

傳統產業股中包括食品、塑膠、紡織、機電、電纜、造紙、橡膠、汽車、營建、航運等也都有不錯表現，類股指數上漲逾1%。（編輯：楊凱翔）1140701