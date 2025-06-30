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上市公司2024年非主管平均薪資 聯發科431萬奪冠

2025/6/30 16:52
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（中央社記者曾仁凱台北30日電）證交所今天公告彙總揭露本國上市公司申報2024年非擔任主管職務全時員工薪資資訊，聯發科非主管平均薪資高達新台幣431萬元，排名第1，比2023年成長14.8%，也是唯一非主管平均薪資超過400萬元的國內上市公司。

根據證交所統計，2024年非主管員工平均薪資超過300萬元的上市公司總共有9家，除了聯發科，接著依序是瑞昱391.5萬元、達發357.1萬元、愛山林354.1萬元、聯詠352.1萬元、瑞鼎341.3萬元、台積電339.1萬元、創意316萬元，以及祥碩308.4萬元。

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其中除了愛山林從事不動產代銷，其餘8家非主管平均薪資超過300萬元的上市公司，清一色是半導體業。其中除了護國神山台積電負責晶圓代工，其他7家皆為IC設計公司。

如果以薪資中位數來看，2024年非主管薪資中位數超過300萬元的上市公司有3家，奪冠的仍然是聯發科，非主管薪資中位數343.8萬元，接著是瑞昱324.6萬元和達發304.9萬元。台積電去年非主管薪資中位數為264.5萬元，排名第5。（編輯：林家嫻）1140630

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