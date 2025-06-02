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本國上市公司去年平均員工薪資排行 愛山林奪冠

2025/6/2 19:14
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（中央社記者曾仁凱台北2日電）證交所今天公布2024年本國上市公司全體員工薪酬資訊，其中不動產代銷公司愛山林平均員工薪資費用為新台幣478.2萬元，雖然年減13.5%，仍擊敗瑞昱、聯發科等科技廠，拔得頭籌。

根據證交所統計，去年平均員工薪資費用超過400萬元的本國上市公司總共有7家，除了榜首愛山林，接著是瑞昱475.1萬元，聯發科463.3萬元，日月光投控448.7萬元，南僑412.4萬元，祥碩409.8萬元，和勤益控400.9萬元。

至於大家最關心的台積電，去年平均員工薪資費用為332.9萬元，年增21.6%，排名第14位。

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證交所預告，6月30日將再彙總揭露本國上市公司2024年度「非擔任主管職務之全時員工薪資資訊」，包括員工人數、薪資總額、薪資平均數及薪資中位數，暨公司經營績效與員工薪酬之關聯性與合理性暨具體改善措施說明。

證交所期許上市公司於營運績效成長之際，應善盡企業社會責任，持續重視及增進基層員工的薪資福利，以促進勞資雙贏。（編輯：黃國倫）1140602

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