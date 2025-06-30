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台積電尾盤萬張摜壓 股價收跌20元市值失守28兆

2025/6/30 18:41（6/30 20:13 更新）
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圖為台積電股價壓抑台股指數。 （中央社檔案照片）
圖為台積電股價壓抑台股指數。 （中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中新竹30日電）台積電今天最後一盤爆出超過1萬張的大量，股價自1075元摜殺至1060元，收跌20元，市值跌破新台幣28兆元關卡。分析師王兆立表示，外資期貨淨空單逾5萬口，除台積電外，權值股聯發科和鴻海等尾盤同遭偷襲下殺，壓低指數意圖明顯。

台積電美國存託憑證（ADR）27日上漲4.56美元，漲幅逾2%，收在228.57美元，創下新天價；不過台積電今天股價卻不漲反跌，開盤跳空達1075元，下跌5元，並在最後一盤爆出1萬863張，成交金額約115億元，將股價自1075元下壓15元，至1060元。

據統計，台積電最後一盤股價滑落，影響大盤約120點；台積電今天收跌20元，市值跌破28兆元關卡，滑落至27.48兆元，影響大盤約161點。

王兆立表示，除了台積電，鴻海、聯發科及台達電等權值股最後一盤同步出現爆量股價下殺的走勢，其中，鴻海最後一盤爆出超過1萬張的大量，股價自162元下跌1元，至161元。

聯發科最後一盤出現2775張，股價自1270元滑落至1250元，下殺20元。台達電出現1816張，股價自422元下殺至413元，滑落9元。

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王兆立說，隨著美元走弱，外資台指期淨空單高達5萬多口，而台積電等權值股最後一盤遭到偷襲股價下殺，壓低指數意味濃厚。加權指數自22416.95點驟降至22256.02點，滑落160.93點，終場下跌324.06點。

王兆立表示，除新台幣匯率走勢之外，第2季企業毛利率表現、匯兌損失情況，以及半導體關稅也都是市場關注焦點，並將牽動台股後市。（編輯：林家嫻）1140630

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