導演北村豐晴被控權勢猥褻實習生 罪嫌不足不起訴

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（中央社記者趙敏雅新北1日電）導演北村豐晴遭控拍攝電影時要求女實習生穿吊帶襪擺特定姿勢，拍攝大腿下方部位等，涉嫌權勢猥褻。新北地檢署近日偵結，認與一般猥褻行為滿足性慾情形有別，予以不起訴處分。

此外，攝影指導周宜賢也遭女實習生指控權勢猥褻、強制性交，檢察官認為罪嫌不足，處分不起訴。

全案起於民國112年MeToo浪潮，1名女子透過導演蔡崇隆於臉書（Facebook）發文，表示在電影劇組實習期間，北村豐晴、周宜賢要求她穿高衩旗袍、吊帶襪擺特定性感姿勢，並從大腿下方拍攝。

女子另指控，某次她擔任替身時，北村豐晴要求她外褲外穿著內褲、及膝裙，並將裙擺罩於攝影機外，從兩腿間拍攝褲底，之後要求脫掉外褲，僅留內褲再次拍攝，不過她拒絕。此外，周宜賢趁她喝醉，將她帶往旅館以手指性侵得逞。

北村豐晴事後發文說，跟事實有出入部分交由律師處理，對於實習生當時情緒不平靜，身為導演的他未注意，感到抱歉，也會深刻反省。周宜賢則發文否認並公布對話紀錄，指女子當時親口表示好感。

根據不起訴書，北村豐晴稱確實有請女子擔任替身並擺特定姿勢，但有詢問當事人意願，當時也有其他工作人員在場，沒有特定強迫對方或猥褻的意思，後續電影中有使用當時拍攝角度，確實是工作需要。

周宜賢稱，拍攝都是電影需要，沒有要猥褻。至於被控強制性交，他稱有帶女子到賓館，但雙方互有好感，否認用手指性侵對方，女子事後還跟他繼續約會、聊天。

檢方調查，女子所稱權勢猥褻情境，皆在拍攝現場，一旁有多名女工作人員，女子被要求以特定姿勢拍攝，但均未接觸身體隱私處，亦無撫摸等行為。經檢視影片，演員也有拍攝相同畫面，並用於電影初始版本。

檢方表示，女子拒絕脫去外褲後，北村豐晴未多加要求或強制要求褪去長褲，足見當事人有抗拒之可能，難以認定被告2人有以權勢地位令當事人無法抗拒，而為猥褻行為。

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周宜賢遭控強制性交部分，檢方根據對話紀錄，發現兩人不時噓寒問暖，無法從中發現或推論2人有發生性行為，且無其他事證，難憑女子指訴，推論有強制性交或性交行為存在。

檢方表示，無其他積極證據足認北村豐晴、周宜賢有相關犯行，認2人犯罪嫌疑不足，予以不起訴。（編輯：蕭博文）1140701