苗栗縣科長墜樓亡 縣府啟動通盤職場霸凌調查

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（中央社記者管瑞平苗栗縣1日電）苗栗縣府日前發生1名男性科長墜樓身亡事件，縣長鍾東錦今天表示，這段期間傳出許多「雜音」，將啟動通盤性職場霸凌調查，員工如有不平想申訴可盡快提出，身分將絕對保密。

苗栗縣政府1名男性科長6月25日下班後沒有返家，家屬深夜通報警方和縣府相關單位協尋，不幸於隔天凌晨在縣府第一辦公大樓後門發現科長倒臥無障礙坡道身亡。

這名科長職務轉換不到3個月發生憾事，檢警調查後排除他殺，但網路出現為他打抱不平的貼文與留言，指涉疑因單位內部壓力造成，引起議論。台灣公務革新力量聯盟2日將在苗栗縣府前舉辦「公務生涯的終點不應是死亡，謹記生命控訴的制度問題」追思活動。

鍾東錦今天在縣務會議中表示，既然外界有雜音，縣府有調查的必要，將啟動職場霸凌調查，而調查的對象並非單一個人與個案，而是要全面性檢討，因涉府內調查，3名調查委員都必須外聘，並依規定2個月內要有結果。

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鍾東錦指出，啟動調查是為了讓縣府員工更安心地上班，他認為目前各局處主管都很優秀認真，否則施政滿意度不會提升，不過也希望主管平時多注意員工精神狀況表現；另一方面，當員工有壓力或受到不公平對待時，人事處、政風處應隨時受理案件，並保護、保密投訴人身分，迅速暗中調查，若有需要府外委員進場，更要刻不容緩。

鍾東錦強調，這次職場霸凌調查並非針對單一個案，而是要呼籲縣府全體員工，在工作上如果有遭遇不公平的對待，想要申訴，可以盡快站出來，由相關單位給予最安全和最妥善的協助，相信唯有形塑一個友善職場，才能讓公務人員本於職責，做好為民服務的工作。（編輯：方沛清）1140701

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