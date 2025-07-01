獅「超人力霸王」主題日前進大巨蛋 安排特攝短劇秀

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北1日電）中華職棒統一7-ELEVEn獅隊今天發布新聞稿，「超人力霸王」聯名主題日將於25至27日在台北大巨蛋登場，首次邀請8名經典超人力霸王齊聚，賽前、賽後將有特攝短劇秀。

獅隊年度頗受歡迎的主題日「超人力霸王」聯名主題前進台北大巨蛋，獅隊今天公布，本次活動不僅將最新一代的超人力霸王「超人力霸王奧米加」直接帶進大巨蛋演出，更集結了歷代最受歡迎的超人力霸王，包括初代、傑洛、捷德、歐布、X、梅比斯、銀河等，將一同捍衛主場賽事。

獅隊新聞稿表示，此次主題日首次邀請8名經典超人力霸王齊聚，每日安排特別的反派角色，與超人力霸王們於賽前、賽後帶來精彩的特攝短劇秀。

透過 Google News 追蹤中央社

每日賽前，會先於台北大巨蛋一、三壘舞台區進行前導劇情演出，每日賽後，則將於場內進行20分鐘的燈光結合特攝劇大秀，每場賽事將有4名超人力霸王現身守護統一獅主場，每日更有不同的超人力霸王現身，歡迎球迷和粉絲朋友踴躍進場。

獅隊25日至27日3連戰對手是中信兄弟，超人力霸王主題日預售票將於2日起陸續開放優先購票、4日中午12時起全面開賣。（編輯：龍柏安）1140701