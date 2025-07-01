林俊憲支援罷團 成立大罷免名人助講團

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（中央社記者林敬殷台北1日電）為拉抬罷免國民黨立委聲勢，民進黨立委林俊憲號召多位媒體人，今天舉行全台巡迴助講團成立記者會。罷團「山除薇害」發言人阿美說，全台罷免連署共有130萬人參與，每個人若能再拉3票，就有400萬罷免同意票，期盼凝聚更多力量，大罷免是有機會成功。

林俊憲上午在立法院舉行「八方支援挺ALL罷！林俊憲成立大罷免名人助講團 」記者會，除了阿美之外，還包括多位政論名嘴，包括陳敏鳳、陳東豪、范世平、徐嶔煌、王益中出席，前立委陳柏惟及時代力量決策委員周偉航因故未出席。

林俊憲表示，最近接到不少來自罷團的電話，希望能有更多名人、民進黨公職及政論評論員到各地演講，鼓吹更多民眾參與，也鼓舞罷團士氣。為此，他成立這個助講團，就是支援罷團各項活動，未來會有更多人參與，只要罷團有需要都可以跟他連絡，所有人都會義不容辭，全力配合罷團支援各項活動，上緊發條，全力衝刺。

阿美說，大罷免行動走到這個階段，罷團挺過最困難的第二階段連署，全台有130萬人參與，每個人只要再拉1票，就有260萬票，只要拉3票，就有至少400萬罷免同意票，希望凝聚最多的力量，理性訴求堅定罷免國民黨立委的理由，成為民眾最強的後盾，她也感謝林俊憲成立助講團，讓罷團掃市場、站街頭更有助力。

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陳敏鳳指出，國會運作正常是整個社會運作正常的基本，她曾經是跑立法院新聞的記者，希望未來的國會可以正常運作，像過去一樣合法運作，行政跟立法有清楚的界線，不要違反憲法，不要違反法律，如果要修改不是現有職權，就用修憲途徑進行。

陳東豪表示，過去這一年，立法院的紛紛擾擾，反而看不見執政黨施政的對與錯，藍白多數的立法院，如今可以左右政策發展方向，這樣的風氣跟文化必須被矯正過來，否則台灣跟香港會愈來愈像。（編輯：翟思嘉）1140701