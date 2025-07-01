彰化執行分署搬遷員林 地檢署7/21換新址

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（中央社記者鄭維真彰化1日電）法務部行政執行署彰化分署今天搬遷至員林市，於新廳舍舉行首場不動產拍賣會，其中近台化彰化廠區土地每坪約6.5萬元最吸睛。此外，彰化地檢署也將在21日搬新家。

彰化分署今天表示，租用位於彰化市的彰化縣農會大樓作為辦公空間已25年，員林市新廳舍地點在員林大道二段102號，為地下1層、地上4層鋼筋混凝土構造物，於彰化地方法院及員林演藝廳對面，並與彰化地方檢察署為鄰。

彰化分署說，今天拍賣會有一筆位於台化彰化廠區附近巷弄287坪土地，這次進行一拍，底價為新台幣460萬元，義務人持分1/4，換算約持有面積71坪，平均每坪約6.4萬元。

彰化分署特別說明，此筆土地為鄉村區乙種建築用地，目前有第三人建物坐落其上，建物非義務人所有，不在拍賣範圍內，拍定後不點交。

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彰化分署表示，今天下午另拍賣田尾鄉光復路、溪州鄉公平街等透天厝，以及位於彰化縣彰化市、大城鄉、竹塘鄉與南投縣草屯鎮、竹山鎮等多筆土地。

此外，位於員林市中山路二段的彰化地檢署現址因建物空間及結構年限已不符辦公需求，預計7月21日搬遷至新廳舍辦公，為地上8層、地下2層建物。（編輯：梁君棣）1140701