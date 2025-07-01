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台積電上揚30元 台股早盤上漲逾380點創波段新高

2025/7/1 09:19（7/1 09:26 更新）
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台股1日早盤上漲超過380點，台積電漲30元。（中央社檔案照片）
台股1日早盤上漲超過380點，台積電漲30元。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中台北1日電）美股6月30日收高，標準普爾500指數收在6204.95點，那斯達克指數收在20369.73點，創下歷史新高。台股今天早盤上漲超過380點，達22638.75點，創波段新高。

台積電今天股價回升，開盤跳空達1080元，早盤進一步攻上1090元，上漲30元，貢獻大盤241點，市值攀升至新台幣28.26兆元。

聯發科、鴻海、廣達、台達電、世芯-KY和大立光等權值、高價股紛紛走高，整體電子類股指數勁揚逾2%。（編輯：林家嫻）1140701

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