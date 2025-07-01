駭客助高雄殯葬業者搶客 入侵119出勤系統4年遭收押

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（中央社記者洪學廣高雄1日電）高雄檢調破獲潘姓駭客與殯葬業合作，由潘嫌駭進消防系統，將出勤資訊賣給業者，協助迅速到場搶客，時間長達4年；雄檢複訊依妨害電腦使用罪嫌聲押潘嫌獲准，全案擴大調查。

法務部調查局高雄市調查處去年8月間接獲線報，高雄市政府消防局行動派遣系統等緊急救護系統疑遭駭客攻擊引發異常，隨即立案展開追查，經分析比對大量資料，發現30歲潘男涉以駭客技術截取消防單位出勤救護資訊，經報請高雄地方檢察署檢察官李侑姿指揮偵辦，今年3月28日持搜索票依法搜索潘男住所，順利搜獲相關犯案程式及連線設備。

檢調調查，高雄市消防局119指派系統去年6月至8月間遭多個機關異常連線，影響系統運作，經分析比對，發現曾擔任民間EMT救護車駕駛的潘男自民國110年起，受殯葬業者請託研究內政部消防署救護派遣系統，並從中取得派遣及出勤資訊；再於111年間以駭客方式自維運廠商對外測試DEMO機取得大量參考資料，從中截取民眾報案時間、派遣分隊、案件類型、案發地址及座標等資訊，且以相同手法陸續擴大至全國21縣市即時案件資訊。

期間內政部消防署與高市消防局雖有所警覺，持續縮減公開揭露資訊，嚴格管制存取權限，但仍遭破解；潘男搭配自行架設的雲端開發平台，並以手機架設資料伺服器，將消防單位出勤資訊提供給殯葬業者使用至今，按月收取新台幣數千元至數萬元不等不法利益。

殯葬業者取得相關出勤資訊後，則由內部工作人員24小時排班檢視，若有重傷或到院前心肺功能停止傷者資訊，便依照座標資訊搭配Google Map或「台灣即時影像監視器網站」，由業務員前往現場等候搶客，每月可多獲5至10件生命禮儀服務，領先同業。

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檢調查出，甚至有業者竟比救護車提早抵達現場遞送名片，令民眾頗感錯愕；另一方面，長期駭客手法竊資每年竟連線逾3000萬次，嚴重危害公務機關資訊安全、資料保全及社會公益。

檢調經約談潘男到案，他坦承犯行，涉案時間長達4年以上，經高雄市調查處擴大清查，發現4家殯葬業者與業務及配合的資訊工程師均涉重嫌，今年6月13日、24日執行第二、三波搜索，並約談相關犯嫌到案；高雄地檢署檢察官複訊後，認定潘男與殯葬業者、工程師均涉犯刑法妨害電腦使用罪，經向高雄地方法院聲押潘男獲准，其餘殯葬業者則各以3萬至50萬元不等金額交保。（編輯：陳仁華）1140701