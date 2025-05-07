房屋仲介業務涉以外掛侵入公司資料庫 新北檢起訴

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（中央社記者趙敏雅新北7日電）黃姓男子、張姓男子及林姓男子為某房屋仲介公司業務員工，3人涉嫌以黃男撰寫的外掛程式，侵入公司資料庫查看資料，新北檢近日依妨害電腦使用罪起訴3人。

根據起訴書，黃男、張男及林男均為某房屋仲介股份有限公司業務，明知只能透過公司內部系統查詢承辦委託案件的相關資料，3人未經公司同意或授權，在公司所配發的桌上型電腦，經由瀏覽器擴充功能，載入由黃男所寫的外掛程式，以此利用公司內部系統漏洞，侵入公司資料庫查看非權限內的資料。

案經房屋仲介公司訴由警方報告偵辦，黃男在偵查中坦承撰寫外掛程式，利用公司內部系統未阻擋瀏覽器擴充功能的漏洞，查看非權限內資料。張男、林男也坦承犯行。

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新北檢依無故利用電腦系統漏洞而侵入他人電腦、無故取得他人電腦或其相關設備之電磁紀錄、無故以電腦程式干擾他人電腦等罪嫌起訴黃男、張男及林男，3人以1行為觸犯3罪嫌，建請法院從重論以無故取得他人電腦或其相關設備之電磁紀錄罪嫌。

根據刑法359條，無故取得、刪除或變更他人電腦或其相關設備之電磁紀錄，致生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣60萬元以下罰金。（編輯：張銘坤）1140507