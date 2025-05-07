加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
午後對流旺盛雨區擴大 北北基桃13縣市大雨特報估持續至晚間
首頁 / 社會

房屋仲介業務涉以外掛侵入公司資料庫 新北檢起訴

2025/5/7 14:18（5/7 14:38 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為新北地檢署。（中央社檔案照片）
圖為新北地檢署。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙敏雅新北7日電）黃姓男子、張姓男子及林姓男子為某房屋仲介公司業務員工，3人涉嫌以黃男撰寫的外掛程式，侵入公司資料庫查看資料，新北檢近日依妨害電腦使用罪起訴3人。

根據起訴書，黃男、張男及林男均為某房屋仲介股份有限公司業務，明知只能透過公司內部系統查詢承辦委託案件的相關資料，3人未經公司同意或授權，在公司所配發的桌上型電腦，經由瀏覽器擴充功能，載入由黃男所寫的外掛程式，以此利用公司內部系統漏洞，侵入公司資料庫查看非權限內的資料。

案經房屋仲介公司訴由警方報告偵辦，黃男在偵查中坦承撰寫外掛程式，利用公司內部系統未阻擋瀏覽器擴充功能的漏洞，查看非權限內資料。張男、林男也坦承犯行。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

新北檢依無故利用電腦系統漏洞而侵入他人電腦、無故取得他人電腦或其相關設備之電磁紀錄、無故以電腦程式干擾他人電腦等罪嫌起訴黃男、張男及林男，3人以1行為觸犯3罪嫌，建請法院從重論以無故取得他人電腦或其相關設備之電磁紀錄罪嫌。

根據刑法359條，無故取得、刪除或變更他人電腦或其相關設備之電磁紀錄，致生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣60萬元以下罰金。（編輯：張銘坤）1140507

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

100
更多編輯台推薦新聞：