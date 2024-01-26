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新北消防員涉洩個資給殯葬業賺外快 2聲押6交保

2024/1/26 11:33（1/26 12:48 更新）
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圖為新北市消防局外觀。（中央社檔案照片）
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（中央社記者黃旭昇新北26日電）新北市第二消防大隊人員涉洩漏民眾個資給殯葬業者賺外快，檢方今晨依貪污治罪條例之違背職務收賄罪嫌，聲請羈押陳姓、張姓2名消防員，另6名消防員分別以5萬至30萬元交保。

檢廉25日前往新北市消防局第二大隊等處搜索，調查消防員涉嫌洩漏民眾死亡案件個資給殯葬業者賺外快；檢廉查出，只要業者成功收案，業者就會提供消防員每件新台幣5000元至1萬5000元不等報酬。

新北地檢署今天表示，檢廉依貪污治罪條例之違背職務收賄等罪嫌，約談8名消防員；複訊後，凌晨裁定聲請羈押否認涉案的陳姓、張姓消防員。

其餘6名消防員，其中陳姓消防員新台幣30萬元交保，郭姓消防員20萬元交保，黃姓、蘇姓、李姓消防員各10萬元交保，周姓消防員5萬元交保。

全案起於，新北市警察局3名警員日前因涉嫌洩漏死亡案件資訊給殯葬業者賺外快遭搜索住處，檢方複訊後交保。檢廉擴大追查，發現消防局第二大隊與部分分隊也有人員涉案，昨天展開搜索。

消防局指出，已召開考績委員會將相關人員調離現職，靜候調查，並召開防範研商會議，強化救護資訊系統資安保密措施，防止案件資訊外洩。（編輯：戴光育）1130126

#新北市
#個資
#消防局第二大隊
#檢廉
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