更多編輯台推薦新聞：
長榮機師擬罷工 機票團費可退嗎？不便險賠不賠？QA一次看
生活

長榮機師擬罷工 機票團費可退嗎？不便險賠不賠？QA一次看

統一發票112年11-12月千萬獎號碼：63603594
生活

統一發票112年11-12月千萬獎號碼：63603594

謝淑薇澳網混雙摘金成台灣第1人 台波組合破魔咒共創紀錄
運動

謝淑薇澳網混雙摘金成台灣第1人 台波組合破魔咒共創紀錄

春節大掃除舊衣怎麼處理？全台7000個回收點地圖一次查
生活

春節大掃除舊衣怎麼處理？全台7000個回收點地圖一次查

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 社會

洩個資給殯葬業每月獲利數十萬 新北2消防員羈押禁見

2024/1/26 17:18（1/26 17:25 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
圖為新北市消防局外觀。（中央社檔案照片）
圖為新北市消防局外觀。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北26日電）新北消防局第二大隊隊員涉洩密給殯葬業者以利搶先機接洽喪葬業務，有隊員每月初估獲利數十萬元；其中2名隊員經檢方聲押禁見獲准，另外6人以5萬至30萬元交保。

新北地方法院表示，關於消防隊員收賄案件，經訊問並參酌檢察官所提出相關事證，認為張姓、陳姓被告涉犯貪污治罪條例違背職務收受賄賂罪等罪嫌，犯罪嫌疑重大，並有湮滅證據、勾串證人之虞，有羈押之必要，且禁止接見通信。

新北地檢署表示，檢肅黑金專組檢察官周懿君偵辦新北市消防局隊員收賄洩密給禮儀公司業者，25日指揮法務部廉政署、警政署政風室、保一警察總隊，前往新莊區、泰山區、板橋區等處搜索，查扣行動電話及相關簿冊，帶回被告8人到案說明。

檢方說，8名消防隊員自民國111年8月至112年12月間，利用在消防局第二大隊所屬分隊值班接聽民眾報案疑似重病或死亡案件，趁派員前往現場處理的機會，獲知疑重病或死亡者的姓名、可能死因及地址等資訊，再以通訊軟體傳送個資給特定殯葬禮儀公司業者，以利業者搶先派人前往現場與家屬接洽喪葬業務。

檢方指出，禮儀公司業者成功承接業務後，以每件新台幣5000元至1萬5000元不等金額，賄賂交付通報資訊的消防隊員，每人每月初估獲利約1萬餘元至數十萬元不等。（編輯：唐聲揚）1130126

#新北消防局
#個資
#洩密
延伸閱讀
消防員洩個資涉貪 新北：強化救護系統資安保密涉收賄洩露個資給求職詐騙首腦 北市寧夏路派出所長免職涉洩個資供集團恐嚇取財被羈押 三重員警遭停職消防員疑洩個資給殯葬業者賺外快 新北：調離現職偵查佐洩個資供恐嚇 新北警：記2大過免職
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.26