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新盛力上週股價狂飆逾2成 5月自結每股虧0.3元

2025/7/1 09:14
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（中央社記者曾仁凱台北1日電）電池備援電力模組（BBU）概念股新盛力上週股價大漲25.6%，衝破百元大關，創歷史新高，應主管機關要求，新盛力公告自結5月稅後淨損新台幣1900萬元，較去年同期獲利700萬元由盈轉虧，單月每股淨損0.3元。

新盛力5月虧損主要受到匯率影響。5月新台幣兌美元匯率急升，為新盛力帶來匯損。新盛力表示，將透過避險，降低匯率波動所造成的衝擊。

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新盛力為電池模組廠，旗下有不斷電電池備援系統、電動手工具機、輕型電動載具3大產品線，受惠輝達（NVIDIA）將BBU列為新AI伺服器的標配，帶動相關商機起飛與市場聯想，新盛力上週股價狂飆，從83.2元拉上104.5元，衝破百元大關，單週大漲25.6%。

隨著公告5月自結財報虧損，新盛力週一股價休息，大跌8.4元或8.03%，收在96.1元，失守百元大關；不過今天早盤新盛力股價重新攻高，再度站上百元關卡。（編輯：張良知）1140701

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