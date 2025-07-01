知名進口巧克力防腐劑超標 160公斤退運銷毀

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（中央社記者陳婕翎台北1日電）近期在社群媒體爆紅的「杜拜巧克力」，出現在食藥署今天公布的邊境檢驗不合格名單，從阿拉伯聯合大公國進口，被驗出防腐劑含量超標，共計160公斤全數在邊境退運或銷毀。

衛生福利部食品藥物管理署公布最新邊境查驗不合格名單，共有6項不合格產品，如中國大陸刺五加萃取物與玫瑰花、奈及利亞乾辣椒、印尼冷凍午仔魚片等，被檢出農藥超標或其他不合格狀況，全數遭退運或銷毀。

一家業者輸入產地為阿拉伯聯合大公國的「含餡巧克力（VIGO KUNAFA CHOCOLATE）」，在這次不合格名單當中，食藥署北區管理中心主任鄭維智向媒體說明，這批產品被檢出防腐劑去水醋酸0.05g/kg，含量不符規定，全數160公斤在邊境必須退運或銷毀

鄭維智解釋，該產品成分含有添加去水醋酸的無鹽奶油，依業者提供原料成分比例換算，「無鹽奶油」成分去水醋酸含量為1.7g/kg，依據「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，奶油及人造奶油防腐劑用量以去水醋酸計算為0.5g/kg以下。

鄭維智表示，食藥署針對這家業者在邊境由一般抽批查驗（2%到10%）調整為加強抽批查驗，抽驗比率為20%至50%。

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另外，1家業者輸入產地為法國的「芥末醬」，也在今天公布的不合格名單，逾435公斤在邊境退運或銷毀。鄭維智說，這批產品被檢出二氧化硫0.11g/kg，依據規定，其他加工食品漂白劑偏亞硫酸氫鉀用量以二氧化硫殘留量計算為0.030g/kg以下。

鄭維智表示，由於此業者近2年已累計有3批同樣產品違規，食藥署針對此業者在邊境由加強抽批查驗（20%至50%）調整為逐批查驗，抽驗比率為100%。（編輯：管中維）1140701