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周杰倫香港連3天開唱 和郭富城飆「永遠愛不完」

2025/6/30 15:34（6/30 15:56 更新）
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歌手周杰倫（右）近日到香港舉辦3場演唱會，吸引近12萬粉絲進場，最終場找來天王郭富城（左）助陣，一登場2人就一起大跳洗腦兒歌Baby Shark。（杰威爾提供）中央社記者洪素津傳真 114年6月30日
歌手周杰倫（右）近日到香港舉辦3場演唱會，吸引近12萬粉絲進場，最終場找來天王郭富城（左）助陣，一登場2人就一起大跳洗腦兒歌Baby Shark。（杰威爾提供）中央社記者洪素津傳真 114年6月30日
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（中央社記者洪素津台北30日電）歌手周杰倫近日到香港舉辦3場演唱會，吸引近12萬粉絲進場。最終場找來天王郭富城助陣，一登場就2人大跳 Baby Shark，相隔18年再同台的他們合唱「永遠愛不完」留下動人時刻。

周杰倫的「嘉年華」世界巡迴演唱會在香港啟德體育園主場館一連3天開唱，最終場的演唱會驚喜找來香港天王郭富城，他一現身就與周杰倫大跳 Baby Shark，2人以精練整齊的舞步跳著這首洗腦兒歌，瞬間將歌迷熱情的情緒引爆到最高點。

周杰倫和郭富城相隔18年後再度同台，2人合唱當年周杰倫為郭富城寫的歌「永遠愛不完」別具意義，周杰倫更透過新聞稿表示「歷史性的一刻！」同場郭富城也帶來他的經典夯歌「狂野之城」，讓全場粉絲狂嗨不已。

說起2人認識淵源，周杰倫分享剛出道時，剛好有次郭富城來台灣宣傳，得知郭富城喜歡跑車，他當時也買了一輛新車，迫不及待想要秀給天王看，特別開著新車到郭富城用餐的麻辣鍋店。

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周杰倫笑說：「我直接把郭天王帶走，也沒問他吃完了沒，因為我太想秀的心情馬上要開始了！」郭富城也是在那次碰面向周杰倫邀歌，展開2人的合作。

擔任周杰倫演唱會嘉賓，郭富城感性地說：「我跟Jay有十幾年沒有見面，但是我一直有在留意他的新聞、他的動態，彼此都非常關心著對方，這次很開心能有這個機會見面，而且還跟他合唱。」（編輯：陳清芳）1140630

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