美股標普和那指創新高 法人：台股可能年線攻防戰

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（中央社記者張建中台北1日電）美股6月30日全面收漲，標普500指數和那斯達克指數收盤創下歷史新高。法人表示，台指期夜盤小漲16點，台股可能展開年線攻防戰。

受到市場對貿易談判與美國減稅法案抱持樂觀情緒帶動，美股6月30日收高，道瓊工業指數上漲275.5點，漲幅0.63%，標準普爾500指數上漲31.88點，漲幅0.52%，收在6204.95點，那斯達克指數上漲96.27點，漲幅0.47%，收在20369.73點，費城半導體指數小漲1.56點，漲幅0.03%。

國內外產業訊息方面，台特化決議收購弘潔科技公司65.22%股權，台特化董事長徐秀蘭表示，按持股65%計算，台特化併弘潔科技營收將增加1.7倍，營業利益增加80%，營收、獲利都將大增。

代工廠仁寶宣布，位於波蘭西里西亞省切拉季市（Czeladź）的全新製造基地第1期廠房已於6月完工，預計2025年底啟動試產，並於2026年正式量產，象徵仁寶拓展歐洲汽車電子市場的重要里程碑。

台泥決議啟動總計3.8萬張庫藏股計畫，將分階段執行，7月起買回1萬張擬轉讓予員工，接著再買回2.8萬張辦理註銷，維護股東權益。買回區間價格每股新台幣17.85元至41.5元。

元大高股息ETF（0056）公告，第3季分配收益每受益權單位預估配息金額為0.866元，對照過去4季每季配息1.07元出現調降，也是近1年半以來0056首次調降股息。

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機上盒（STB）晶片廠揚智科技完成董事改選，大宇資訊子公司宇全智聯取得2席董事，並由大宇資訊董事長凃俊光擔任揚智董事長，揚智前董事長梁厚誼則擔任副董事長。

法人表示，6月30日隨著台積電等權值股尾盤下殺，台股下挫324.06點，跌破年線22263點，收在22256.02點。台指期夜盤小漲16點，台股可能展開年線攻防戰。（編輯：林家嫻）1140701