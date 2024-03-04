中國兩會唱好經濟 港專家：市場沒太大憧憬

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（中央社記者張謙香港4日電）中國全國人大及政協「兩會」舉行在即，北京方面全面唱好中國經濟；香港金融專家表示，儘管預期「兩會」會推出刺激經濟的寬鬆政策，但市場沒有太大憧憬。

星島日報今天刊文指出，全國政協十四屆二次會議新聞發言人劉結一昨天在記者會上只聚焦經濟和就業、民企等話題；劉結一曾任國務院台灣事務辦公室主任，卻沒有回答涉台問題。

文章表示，今年「兩會」的宣傳主旋律無疑是「唱響中國經濟光明論」，因為中國最高領導人此前已經定調，「放眼全球仍然是『風景這邊獨好』，喊話民營經濟人士堅定發展信心，共同唱響中國經濟光明論。

中國官方經濟日報昨天也發表題為「認清中國經濟發展的優勢和潛能」的署名評論文章，指出中共領導下的社會主義制度及「黨的集中統一領導」，是中國經濟發展的最大優勢，中國同時還具有依靠內需的「內部經濟可循環」優勢。

對於今年「兩會」的經濟議題，匯豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲向媒體說，市場對「兩會」預期相對偏低，沒有太大憧憬。

但她說，預料「兩會」還會推出一些刺激經濟的寬鬆政策。

香港經濟日報今天刊登了對范卓雲的專訪，她預期，在「兩會」上，政府工作報告將會把經濟成長（GDP）的目標訂定在5%左右，同時把財政預算赤字由去年的3.8%調高至4%，以增加政府的投資力度。

她表示，市場也十分關注北京中央對民營經濟的政策，包括早前受監管消息影響的大型科技企業公司；民企仍然是創造就業機會的來源，市場正在觀望北京方面對民企的相關政策。

她認為，如果北京方面在「兩會」上提出實質政策支持民企和數位經濟，具競爭優勢的大陸科技網路公司將可受惠。

另外，香港金融及股票分析家、臻享顧問有限公司董事總經理王良享今早接受電視訪問時說，本屆「兩會」最受關注的經濟議題是北京方面如何提出底層硬科技的發展，包括晶片、生產自動化和人工智慧（AI）。

他說，中國國家主席習近平先前已提出發展「新質生產力」，以上科技發展都屬於這個範疇。

他又說，市場關注「兩會」對中國刺激內需的說法，以及政府工作報告會否提出保證經濟成長5%的目標等。（編輯：唐佩君）1130304