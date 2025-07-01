供需改善 中國財新6月PMI返擴張區間

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（中央社記者李雅雯上海1日電）中國財新6月製造業採購經理人指數（PMI）達50.4，重返擴張區間。中美關稅戰和緩跡象使製造業供需改善；不過外部不確定性尚多、內部有效需求不足問題仍未解。

中國財新6月PMI今天發布，測得50.4，高於50榮枯線，較5月上升2.1個百分點，重返擴張區間。財新5月PMI測得48.3，受到中美貿易摩擦影響，其為2024年10月以來第1次跌落萎縮區間。

財新網分析報告指出，經過5月短暫緊縮後，6月PMI重返擴張區間，這是中美關稅戰緩和後帶來的積極影響，導致供需兩側皆有所改善；製造業供需回暖，不過就業指數回升幅度有限。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，6月製造業供求同步恢復，不過仍有外需承壓、就業收縮、價格疲弱等問題，物流略延遲、採購量下降，庫存基本保持穩定，樂觀情緒則是減弱。

王喆認為，中國政府先前推出的政策效應持續釋放，整體經濟運作平穩、市場景氣度逐步恢復；不過目前外部環境依舊嚴峻複雜，不確定因素更多，內需有效需求不足的問題也尚未獲得根本性扭轉。

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王喆強調，最近宏觀數據表現出現分歧，部分門類消費超預期成長；工業生產和投資成長動能則轉弱，市場主體樂觀預期不足，長期消費態勢培育重點仍在保就業、穩預期、增收入等方面。

中國財新PMI為民間統計數據，樣本企業蒐集以中、小型等出口導向民營企業為主；中國國家統計局調查樣本企業以大型企業為主，著重在重工業等類別，昨天發布6月PMI為49.7，連續第3個月陷落萎縮區間。（編輯：張淑伶）1140701