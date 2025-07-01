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紐約華裔醫生認罪 施藥後性侵女病患和熟人

2025/7/1 11:14
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（中央社紐約30日綜合外電報導）美國紐約檢方表示，華裔醫生程志（Zhi Alan Cheng，音譯）涉嫌在任職醫院與自宅中，性侵多名被施藥物後失去意識的女性，他今天承認多項性犯罪。

紐約皇后區檢察官辦公室表示，程志（Zhi Alan Cheng）承認性侵7名女性，其中3名是他任職紐約長老會皇后醫院（New York-Presbyterian Queens hospital）的女病人。

現年35歲的程志於2022年被捕，原因是有一名女性熟人發現了一段影片，顯示程志在自家中趁她昏迷時性侵她。

檢方說，搜查程志的住宅和相關設備，發現他在家中和工作場所性侵女性的錄影證據。檢方還發現了液體麻醉劑。

程志目前仍在獄中，已被禁行醫。檢方表示，程志將面臨最高24年的有期徒刑。

檢方表示，大多數受害者當時都被注射鎮靜劑，對性侵事件毫無記憶。但其中一名女性因接受胃腸道手術注射了麻醉劑，之後在性侵過程中醒來。

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檢察官說，紐約長老會皇后醫院的主管曾配合相關刑事調查。

美聯社報導，程志的律師艾恩宏（Jeffrey Einhorn）感謝與檢方達成認罪協議，並表示，「程先生今天認罪的罪責極其嚴重」。（譯者：紀錦玲/核稿：鄭詩韻）1140701

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