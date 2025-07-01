雲林褒忠鄉長陳建名職場霸凌 縣府認定成立移交監察院審查

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（中央社記者姜宜菁雲林縣1日電）雲林縣政府去年底接到申訴人陳情，雲林褒忠鄉長陳建名涉職場霸凌，經縣府召開「職場霸凌申訴處理評議委員會」調查，認定此職場霸凌案成立，全案移交監察院審查。

陳建名對此回應，尊重相關主管人事措施，但是申訴人在刑事案件自己承認登載不實，而且法院判決有罪。

陳建名認為，雲林縣政府這種粗糙作為，意圖合意本來已提供相關佐證給縣政府竟不採納，他擔任公職都是依法行政公正處理，雲林縣府在人事管理與霸凌之間做了最糟糕判斷及選擇，他相信監察院絕對會做最公正處理。

雲林縣政府今天發布新聞稿指出，申訴人去年底提起關於陳建名7項職場霸凌申訴事件，除1件無法認定屬實，其餘6件均獲申評會認定屬實，已對申訴人構成「藉由權力濫用與不公平之處罰，為冒犯、威脅、冷落、孤立或侮辱之行為」。

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縣府表示，此案經申評會認定霸凌屬實事件，包括要求申訴人至生命紀念園區打掃、至8個公墓拍照墓碑、拒絕商調、意圖一事二罰、要求降調為一職等書記、限制在鄉公所三樓禮堂不准吹冷氣及與他人交談；申評會認定上述6項事件非單一事件，具有持續性，且被申訴人有霸凌申訴人的直接或間接行為故意。

縣府說明，此案事涉鄉鎮市長職場霸凌案件，縣府依地制法第84條，規定直轄市、縣（市）長、鄉（鎮、市）長適用公務員服務法，其行為有違法、廢弛職務或其他失職情事者，準用政務人員懲戒規定，另依公務員懲戒法等相關規定，移送監察院審查。（編輯：陳仁華）1140701