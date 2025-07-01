聯發科前共同營運長朱尚祖加入慧榮 開發平台生態系

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（中央社記者張建中新竹1日電）記憶體控制晶片廠慧榮科技今天宣布，聯發科前共同營運長朱尚祖加入公司，出任平台與策略資深副總經理，負責推動策略性平台開發與生態系合作夥伴關係拓展。

慧榮科技發布新聞稿，總經理苟嘉章表示，朱尚祖擁有豐富產業知識與卓越策略領導力，將成為慧榮高階管理團隊的重要戰力。

苟嘉章說，朱尚祖對巿場深刻洞見與產業人脈，將有助於慧榮拓展新一波成長動能，並著重在平台合作、研發布局、策略投資與產品創新等面向，助力強化公司的整體策略基礎。

慧榮表示，朱尚祖將負責推動與個人電腦、智慧手機、汽車及伺服器領域中頂尖客戶高層互動合作，加深慧榮在平台解決方案上戰略夥伴的關係，並在強化公司全球研發實力方面扮演關鍵角色。

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此外，朱尚祖將擔任慧榮資本委員會成員，參與策略性投資與併購決策，並協助後續整合與領導工作。他也將針對公司長期營運策略、產品組合拓展與AI發展方向提供策略性建議。

慧榮指出，朱尚祖曾任聯發科執行副總經理暨共同營運長、小米產業投資部合夥人，以及哲庫科技共同創辦人暨策略長，在哲庫期間打造一支超過3000名工程師的團隊，並設計出多款先進系統單晶片，包含6奈米和4奈米製程。（編輯：林家嫻）1140701