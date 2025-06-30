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竹市童軍大露營遭指涉宣講反罷免 鄭正鈐否認

2025/6/30 17:43（6/30 18:21 更新）
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「新竹雙罷」發言人林志潔30日表示，國民黨立委鄭正鈐（右3）在竹市府舉辦童軍大露營時，涉宣講反罷免且發放文宣。鄭正鈐說，當天未發反罷免文宣品，未於活動中提相關議題。（林志潔提供）中央社記者郭宣彣傳真 114年6月30日
「新竹雙罷」發言人林志潔30日表示，國民黨立委鄭正鈐（右3）在竹市府舉辦童軍大露營時，涉宣講反罷免且發放文宣。鄭正鈐說，當天未發反罷免文宣品，未於活動中提相關議題。（林志潔提供）中央社記者郭宣彣傳真 114年6月30日
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（中央社記者郭宣彣新竹市30日電）「新竹雙罷」發言人林志潔今天說，童軍大露營在竹市府舉辦時，中國國民黨籍立法委員鄭正鈐涉宣講反罷免且發文宣；鄭正鈐說，受邀出席，未發文宣，也未於活動中提相關議題。

林志潔透過文字表示，童軍大露營28、29日在新竹市政府舉辦，她接獲家長檢舉，鄭正鈐（新竹市選舉區選出）涉宣講反罷免且發文宣，後續將把家長檢舉資料，交由檢察官調查。

她說，童軍精神要求誠實、正直與勇敢良好品格，但鄭正鈐卻宣揚反罷免，甚至發文宣等，實不可取。

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鄭正鈐透過社群網站臉書（Facebook）發文表示，當天受邀出席，未發文宣或提罷免議題，有人刻意將童軍徽章與反罷免文宣拼貼，混淆視聽、誤導大眾。

他說，這種將合規活動與不相干物品惡意嫁接、操作圖文的手法，目的是政治操弄，也是抹黑扭曲的把戲；市民關心教育、建設與財政，將繼續堅守正道。（編輯：方沛清/李明宗）1140630

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