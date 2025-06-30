王仲堃「場」獲德國BBA藝術家首獎 動力裝置展詩意

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林尚縈柏林30日專電）台灣聲音與動力裝置藝術家王仲堃以作品「場」（Field）榮獲2025年德國BBA藝術家獎（BBA Artist Prize）首獎。評審讚賞他將聲音、機械與空間感知巧妙融合，創造出獨具詩意、能與觀眾互動的動態聲場。

2015年創立的BBA藝廊，今年適逢10週年，舉辦大型展覽，並頒發攝影、藝術家獎等獎項。BBA雖未接受官方資助，卻持續自籌經費推動展覽與評選，被視為在公共資源日益緊縮的德國藝術環境中，一股重要的民間支持力量。

展覽於柏林歷史建築「Kühlhaus」舉行，該建物原為20世紀初的冷藏倉庫，現已轉型為展演空間，高挑樓層與裸露紅磚牆保有濃厚的工業風格。

獲獎作品「場」由數十組結構簡潔的機械裝置構成，每組上方設有類似風標的葉片，下方掛著銅環與錘子。當氣流被行走中的觀眾擾動，風標搖曳帶動錘子敲擊銅環，發出清脆聲響。

評審表示，王仲堃的作品兼具動力裝置的精緻技術與聲音藝術的詩性，在觀眾、空間與聲響之間建立獨特連結。

「聲音只有在被意識到的那一刻才真正存在。」王仲堃說。他希望透過這個作品，讓觀眾注意到那些原本被忽略、卻真實存在的空間感受。他補充，「這些聲音並不僅停留在聽覺，也是身體與空氣互動後留下的痕跡。」

「場」的創作靈感源於他一次於日本橫濱駐村經驗，「我在空中吊起一支風標，在工作室裡走動時，它突然旋轉了起來，那一刻我非常震撼。」他意識到人類活動微妙地改變空氣的流動，也由此展開相關系列創作。

為了這次柏林展出，他以行李托運方式將30組裝置帶至德國，因應舊冷藏倉庫的場地的柱體與動線設計，特別調整作品配置。他笑說，「我還偷偷藏了一台風扇在角落」，讓作品在無風的室內也能微微晃動，模擬自然環境的聲場，令不少現場觀眾感到療癒。

以結合動力裝置與聲音藝術見長的王仲堃告訴中央社，自小對聲音充滿好奇。他回憶，第一把薩克斯風是靠自學吹奏而來，當時最令他著迷的，是聲音如何從樂器中產生，嘗試以自己的方式理解聲音是如何被創造出來的。

王仲堃早期的創作多以數位程式控制為核心，透過感測器偵測觀眾的動作、空氣中的溫度與濕度，再轉化為驅動機械手臂與聲音裝置的參數。他也曾設計作品模擬吹奏節奏、產生機械敲擊聲，或利用演算法讓聲音隨機生成。

透過 Google News 追蹤中央社

長期沉浸在高度程式化的創作流程中，王仲堃逐漸感受到一種疲乏感。他坦言，這促使他轉向更直觀、貼近自然物理現象的實驗，而「場」正是這樣的嘗試之一。

明年王仲堃也將於柏林舉辦個展，拓展「場」系列，帶著玩與實驗的精神，持續探索聲音創造的無限可能性。（編輯：高照芬）1140630