Meta成立超級智慧實驗室 重金挖角布局AI領域

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社舊金山30日綜合外電報導）消息人士今天透露，Meta執行長兼共同創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）已將人工智慧（AI）業務重組，成立一個名為「Meta超級智慧實驗室」的新部門。

路透社報導，消息人士指出，「Meta超級智慧實驗室」（Meta Superintelligence Labs）將由資料標記新創公司Scale AI前執行長汪滔（Alexandr Wang）領導。他將擔任這個新部門的人工智慧長（CAIO）。

Meta最新開源的Llama 4模型推出後反應平平，加上資深員工陸續求去，種種挑戰讓包括谷歌（Google）、OpenAI與中國DeepSeek等競爭對手在AI競賽中搶得先機，促使Meta展開這項意義重大的行動。

祖克柏希望這個新實驗室能加速對於通用人工智慧的研究，發展那些超越人類思考能力的機器，同時協助Meta AI應用程式、圖像轉影片廣告工具與智慧眼鏡，創造新的現金流。

過去一個月，祖克柏親自領導一場積極的人才爭奪戰，從包括OpenAI聯合創辦人蘇茨克維（Ilya Sutskever）的Safe Superintelligence（SSI）等多家新創公司挖角，並在WhatsApp上以數百萬美元的薪酬直接吸引潛在人才。

本月稍早，臉書（Facebook）與Instagram（IG）母公司Meta向Scale AI投資了143億美元。

據報導，除汪滔和Scale AI部分員工外，新部門還將包括SSI共同創辦人之一的葛羅斯（Dan Gross）。

消息人士透露，前GitHub執行長佛里曼（Nat Friedman）將與汪滔共同掌管這個超級智慧實驗室，並領導Meta的AI產品與應用研究工作。

消息人士說，祖克柏還在AI領域招募11名新員工，其中包括來自OpenAI、Anthropic與谷歌的研究人員，例如前DeepMind的芮伊（Jack Rae）與孫培，還有于佳慧、畢樹超、趙盛佳與任泓宇等幾位OpenAI前員工，以及Anthropic的普巴（Joel Pobar），他曾在Meta工作超過10年。

本月稍早，OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）表示，Meta已向他的員工開出高達1億美元簽約條件，企圖吸引這些人才。

儘管如此，有些分析師擔心，Meta對通用人工智慧的賭注可能又是一場短期內難有回報的登月計畫。

此外，自2020年以來，Meta旗下專責虛擬實境與擴增實境業務的Reality Labs部門已燒掉超過600億美元，但除了雷朋（Ray-Ban）智慧眼鏡和頭戴裝置Quest外，幾乎不見任何成果。

而大型科技公司今年預計將在AI領域投入3200億美元。

透過 Google News 追蹤中央社

微軟（Microsoft）去年斥資6.5億美元搶下Inflection AI的大部分員工，包括聯合創辦人蘇雷曼（Mustafa Suleyman）在內，亞馬遜（Amazon）則從Adept挖走關鍵人才。

然而，通用人工智慧的終點依舊難以捉摸：Meta首席人工智慧科學家楊立昆（Yann LeCun）表示，目前所用的方法尚不足達到這項技術的終極目標，軟銀集團的孫正義則預計未來10年內將出現突破。（譯者：屈享平/核稿：劉文瑜）1140701