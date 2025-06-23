Meta重金投資Scale AI 聘執行長汪滔任AI部門要職

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（中央社舊金山23日綜合外電報導）臉書母公司Meta近來重金投資人工智慧（AI）新創公司Scale AI，並延攬其執行長汪滔加入AI部門要職。外媒報導，汪滔是Meta追趕競爭對手、開發AI及將其商業化所需的催化劑。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）近來敲定一項協議，同意斥資143億美元（約新台幣4257億元）收購Scale AI的49%股權，稍高於Scale AI被收購前的最近一次估值。

1名Scale AI投資人指出，掌握該公司的所有權「基本上是附帶的」，28歲的汪滔（Alexandr Wang）才是重中之重。

Meta大型競爭對手的其中1名主管表示，祖克柏決定讓汪滔擔任該集團「超級智慧」（superintelligence）實驗室核心領域所需的「戰時執行長」後，做出這個決定。Meta目前落後其他AI競爭者。

雙親都是華人物理學家的汪滔是一名數學天才，他雖然不是知名AI研究員，也不是頂尖工程師，但在19歲時與人共同創辦Scale AI。

曾與汪滔共事或投資過Scale AI的人士表示，汪滔是高效率經營者，他在矽谷（Silicon Valley）人脈廣闊。

據報導，祖克柏希望借助汪滔的明星魅力，吸引像是OpenAI、Anthropic、Google及Safe Superintelligence（SSI）等競爭對手的優秀人才。

消息人士透露，Meta正在洽談聘請SSI共同創辦人之一的葛羅斯（Dan Gross）和他的投資合夥人佛里曼（Nat Friedman）。美國科技新聞網站The Information率先披露，雙方洽談已進入後期階段，若挖角成功，對Meta改組後的AI部門將大有助益。葛羅斯和佛里曼均未回應置評請求。

與汪滔共事過的人士指出，汪滔真正的天賦是能在矽谷內外結交強大的盟友。他的社交行程包含會見世界領袖，例如英國首相施凱爾（Keir Starmer）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）及印度總理莫迪（Narendra Modi），以及出席美國紐約大都會博物館慈善晚宴（Met Gala）和觀賞一級方程式賽車（Formula 1，F1）賽事。

他的心腹之交包含OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）、OpenAI前技術長穆拉提（Mira Murati），以及美國總統川普的科技顧問克拉茨修奧斯（Michael Kratsios）。

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知情人士透露汪滔長期仰慕祖克柏，還說Scale AI曾向創投公司Accel募資，部分是因為Accel是臉書（Facebook）的早期投資者。

報導指出，汪滔接任新職務後，將與阿特曼及穆拉提去年創辦的AI新創公司Thinking Machines展開延攬人才的競賽。（譯者：洪啓原/核稿：劉淑琴）1140623