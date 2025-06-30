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日樂團Klang Ruler 7月訪台 許願再登音樂祭

2025/6/30 17:41（6/30 17:51 更新）
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日本樂團Klang Ruler將在7月舉行首場台灣專場演出，地點在Legacy Taipei，成員們期待未來有機會能登上台灣大型音樂祭舞台，甚至與台灣樂團共演。（寬宏藝術、ASOBISYSTEM提供）中央社記者王寶兒傳真 114年6月30日
日本樂團Klang Ruler將在7月舉行首場台灣專場演出，地點在Legacy Taipei，成員們期待未來有機會能登上台灣大型音樂祭舞台，甚至與台灣樂團共演。（寬宏藝術、ASOBISYSTEM提供）中央社記者王寶兒傳真 114年6月30日
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（中央社記者王寶兒台北30日電）因曾翻唱樂團黑色餅乾歌曲，日本樂團Klang Ruler在台灣掀起討論度，他們7月將舉行首場台灣專場演出，表示期待未來有機會能登上台灣大型音樂祭舞台，甚至與台灣樂團共演。

Klang Ruler隸屬 ASOBI SYSTEM，與卡莉怪妞、新學校領袖同為旗下藝人，由主唱兼製作人Yonkey領軍，成員包括女主唱 Yasuda Chihiro、貝斯手 Kato Takumi、鼓手 Shimisho 與吉他手 Gyoshi。

先前因翻唱黑色餅乾的歌曲Timing，Klang Ruler在台灣掀起討論度，Yasuda Chihiro今天透過寬宏藝術表示，因為黑色餅乾團員徐若瑄來自台灣，此次來台能因此產生連結，感到很開心。成員們也提到，還想挑戰歌手石井明美的CHA-CHA-CHA等90年代金曲。

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這次來台，成員們笑說，最想體驗的就是「逛夜市」、「古著挖寶」與「造訪九份」。Yasuda Chihiro對台灣古著店念念不忘，Yonkey則想多逛街感受在地時尚，Gyoshi則想吃滷肉飯，喊說：「很想再吃一次。」Kato Takumi以及Shimisho都許願最想去夜市走走。

Klang Ruler LIVE HOUSE TOUR 2025 in TAIPEI專場演出，將於7月6日晚上6時在台北Legacy Taipei開唱。（編輯：李亨山）1140630

#日本
#卡莉怪妞
#徐若瑄
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