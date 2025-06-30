日樂團Klang Ruler 7月訪台 許願再登音樂祭

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒台北30日電）因曾翻唱樂團黑色餅乾歌曲，日本樂團Klang Ruler在台灣掀起討論度，他們7月將舉行首場台灣專場演出，表示期待未來有機會能登上台灣大型音樂祭舞台，甚至與台灣樂團共演。

Klang Ruler隸屬 ASOBI SYSTEM，與卡莉怪妞、新學校領袖同為旗下藝人，由主唱兼製作人Yonkey領軍，成員包括女主唱 Yasuda Chihiro、貝斯手 Kato Takumi、鼓手 Shimisho 與吉他手 Gyoshi。

先前因翻唱黑色餅乾的歌曲Timing，Klang Ruler在台灣掀起討論度，Yasuda Chihiro今天透過寬宏藝術表示，因為黑色餅乾團員徐若瑄來自台灣，此次來台能因此產生連結，感到很開心。成員們也提到，還想挑戰歌手石井明美的CHA-CHA-CHA等90年代金曲。

透過 Google News 追蹤中央社

這次來台，成員們笑說，最想體驗的就是「逛夜市」、「古著挖寶」與「造訪九份」。Yasuda Chihiro對台灣古著店念念不忘，Yonkey則想多逛街感受在地時尚，Gyoshi則想吃滷肉飯，喊說：「很想再吃一次。」Kato Takumi以及Shimisho都許願最想去夜市走走。

Klang Ruler LIVE HOUSE TOUR 2025 in TAIPEI專場演出，將於7月6日晚上6時在台北Legacy Taipei開唱。（編輯：李亨山）1140630