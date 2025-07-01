台北市電腦公會推WAVE 2025 完整AI生態系一次看

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（中央社記者潘智義台北1日電）為呼應企業在生成式人工智慧（AI）與多元AI技術上的需求，數位發展部數位產業署與台北市電腦公會共同籌劃WAVE 2025（World AI Vision Exhibition），活動將於7月31日至8月2日在台北世貿一館舉行，一次看完整AI生態系。

台北市電腦公會表示，因應全球AI科技快速發展，包含基礎模型（Foundation Model, FM）與大語言模型（Large Language Model, LLM）等核心技術持續演進，生成式AI（GenAI）所帶動的運算需求也不斷攀升，推動企業對AI應用的軟硬體需求快速成長。

根據市調機構Gartner在2025年3月發布的全球生成式 AI支出預測（Worldwide GenAI Spending Forecast）顯示，2025年全球生成式AI整體支出將達6440億美元，較2024年增加76.4%。

Gartner指出，隨著市場上可用的生成式AI服務與功能日益完善，企業資訊長（CIO）正逐步減少自行開發生成式AI應用的比例，改採購專業供應商的生成式AI服務或整合既有軟體中的GenAI新功能，以加速推動企業AI數位轉型。

台北市電腦公會說明，WAVE 2025聚焦AI生態系鏈結與百工百業應用，預計匯聚超過百家國內外AI科技廠商，現場展示生成式AI應用、雲端AI運算平台、地端AI解決方案、AI機器人、企業AI服務等多元創新技術，並結合國際論壇，從產業需求、政策資源到人才培育多面向切入，協助企業加速導入AI，讓全民共同提升迎接未來AI浪潮的能力。

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台北市電腦公會表示，亞洲指標AI展WAVE 2025有3大亮點，包括「AI供應鏈完整集結，百工百業應用展現」、「AI技術 x 虛擬人 x 機器人 跨越現在與未來」、「全球脈動 x 技術破譯 x 落地應用 國際產業專家現場分享」。

供應鏈部分，有逾百家AI軟硬體供應鏈廠商，涵蓋半導體與晶片設計（AMD、華邦電子、鈺創、耐能智慧）、AI系統（微星、凌華、新唐、緯謙、新漢、凌群、神通、利凌、台塑、佐臻）、AI平台與AI解決方案（微軟、台智雲、意藍、宏碁智通、台灣大、中華電、友達數位、杰倫智能、緯創軟體、叡揚、邁達特、精誠、洞視科技）、AI機器人（所羅門、優必達、偉康）、數位轉型顧問服務（資誠、勤業眾信、安永），展現台灣AI供應鏈從硬體到應用整合的AI生態系實力。（編輯：張良知）1140701