中市府35場徵才活動開跑 釋出逾3500個職缺

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（中央社記者郝雪卿台中1日電）迎接畢業求職季到來，台中市政府今天公布，7月間將舉辦35場徵才活動，邀集60家次廠商參加，提供超過3500個職缺，其中有廠商開出薪資上看7.1萬元的主管職缺。

為協助應屆畢業生及市民順利接軌職場，台中市政府舉辦「富市台中 就業成功」7月系列徵才，邀集矽品精密、亞洲光學及中央畜產會等60家次廠商共襄盛舉，辦理35場徵才活動，提供超過3500個職缺。

台中市府勞工局長林淑媛表示，行政院去年底宣布「投資台灣3大方案」將延長至2027年，台中市截至今年6月6日，核定家數高達347家，為全國第1，總投資金額達到新台幣3745億元，已創造多達2萬4000個就業機會。

林淑媛說，勞工局與各區公所合作辦理徵才活動，7月系列徵才廣邀多元熱門產業，其中積體電路封裝及測試大廠的「矽品精密」開出薪資上看7萬1000元的製造組主管職缺；知名光學、光電產品製造商「亞洲光學」開出薪資上看7萬元的駐菲CNC車床技師職缺；而財團法人「中央畜產會」提供薪資4萬9000元的屠宰衛生檢查獸醫職缺，社會新鮮人可把握機會積極求職面試。

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林淑媛還說，徵才活動亦規劃「企業說明會」專區，邀請企業人資代表向求職民眾說明公司產業、職務與工作內容、工作條件與薪資福利等，提供即時媒合服務，協助求職者找到理想職位。

今年度更創新採實體及線上直播併行方式辦理，民眾僅需透過手機即可連線觀看，無法前來徵才活動參加企業說明會的民眾也能一同參與。（編輯：龍柏安）1140701