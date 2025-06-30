加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
香港國安法實施5年 移民港人難回鄉、台人壓抑恐懼續留
首頁 / 政治
2025罷免案
立委罷免案
新聞專題
立委罷免案1/55
首頁 / 政治

罷團喊衝破8萬張同意票 林沛祥：尊重並各自努力

2025/6/30 12:05（6/30 12:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國民黨立委林沛祥30日上午在城際轉運站旁，手持標語看板向來往民眾揮手致意，呼籲投不同意罷免。他表示，尊重公民行使罷免權利，在最後階段各自努力。中央社記者王朝鈺攝 114年6月30日
國民黨立委林沛祥30日上午在城際轉運站旁，手持標語看板向來往民眾揮手致意，呼籲投不同意罷免。他表示，尊重公民行使罷免權利，在最後階段各自努力。中央社記者王朝鈺攝 114年6月30日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆30日電）距罷免案投票日剩下27天，罷免國民黨立委林沛祥團體「基隆絕沛」今天喊出盼衝破8萬張同意票。林沛祥對此表示，尊重公民行使罷免權利，在最後階段各自努力。

數名罷團志工上午齊聚二信循環站宣傳，高舉「7月26日罷免林沛祥，台灣不投降」布條，及「罷免投同意，反共更有力」等標語，高喊「7月26日1人拉3票，衝破8萬票」。

領銜人陳青逸受訪說，林沛祥任職立委的500多天，在立法院都沒有好好立法，基隆公民才會站出來罷免；希望在倒數27天內，每人拉3票才能突破罷免門檻，衝破8萬張同意票。

林沛祥一早選在城際轉運站旁，手持「7月26日請投不同意罷免林沛祥」標語，向來往用路人和行人揮手致意。

google news透過 Google News追蹤中央社

對於大罷免看法，林沛祥受訪說，就盡全力去做，做自己該做的事情，對方也做該做的事情，「畢竟連總統賴清德都出來了，大家該怎麼做就怎麼做」。面對罷免自己禁得起檢視，也尊重公民行使罷免權利，在最後階段各自努力。

記者追問，會平常心看待罷免嗎？林沛祥回應，他一向都平常心。（編輯：張銘坤、黃名璽）1140630

罷免團體「基隆絕沛」數名志工30日上午齊聚二信循環站，宣傳罷免國民黨立委林沛祥，高喊「7月26日1人拉3票，衝破8萬票」。中央社記者王朝鈺攝 114年6月30日
罷免團體「基隆絕沛」數名志工30日上午齊聚二信循環站，宣傳罷免國民黨立委林沛祥，高喊「7月26日1人拉3票，衝破8萬票」。中央社記者王朝鈺攝 114年6月30日
林沛祥
罷免成案7/26投票 藍委齊發文盼支持者投不同意票七堵鐵路地下化評估費 交通部允全力協助
立法院
賴總統第3講聚焦憲政 國民黨批篡改歷史違反民主潘孟安率大法官被提名人下午拜會民眾黨團
立委罷免案
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
罷免案第3階段花蓮尬場 藍綠陣營市場掃街宣講
70
更多編輯台推薦新聞：