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哪吒2上映153天票房破600億 最賣座中國片

2025/7/1 10:58
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（中央社台北1日電）中國動畫電影「哪吒之魔童鬧海」（哪吒2）上映時間長達153天，票房人民幣154.46億元（約新台幣617.8億元），成中國影史票房最高電影。全中國2025上半年票房有逾5成都靠「哪吒2」。

綜合新華社等媒體報導，國家電影局1日發布數據，「哪吒2」票房成績154.46億元。該片於今年1月29日上映，直至6月30日下片。

據貓眼專業版數據，「哪吒2」全球票房21.94億美元，位列全球影史票房榜前5，累計觀影人次3.24億。

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「哪吒2」打破多項紀錄，它是中國影史票房榜冠軍；中國影史觀影人次冠軍；全球影史票房榜第5位；全球影史動畫片票房榜冠軍。

今年上半年，中國電影票房292.31億元，「哪吒2」一部片就占了53%；觀影人次為6.41億，分別年增22.91%和16.89%，國產影片票房占比為91.2%。票房過人民幣億元的影片共25部，其中國產影片16部，外國影片9部。（編輯：張淑伶/周慧盈）1140701

#中國
#成都
#哪吒2
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