6月新車掛牌略佳估7月逾4.5萬輛 特斯拉躍進口車第4

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（中央社記者鍾榮峰台北1日電）6月台灣新車掛牌數出爐，根據業者今天統計，6月掛牌數約3萬4320輛，較原先預估3.3萬輛略佳，主要是政府關稅及貨物稅政策方向明確，整體買氣回溫。展望7月，車界人士評估新車掛牌數可超過4.5萬輛，主要是關稅議題可望定案，加上各廠牌加碼促銷活動帶動。

觀察進口車，根據統計，6月進口車登錄數1萬6646輛，微幅月增2.6%，年減22.6%，市占率降至5成以下為48.5%，其中電動車大廠特斯拉（Tesla）6月掛牌數1693輛，單月躍居進口車排名第4、躋身高級進口車款排名第3。

根據統計資料，6月台灣新車掛牌3萬4320輛，較5月3萬1910輛成長7.6%，但仍較2024年同期4萬1587輛減少17.5%。

業者說明，6月因關稅及貨物稅相關議題熱度消退，市場需求回穩，加上6月下旬政府關稅及貨物稅政策方向明確，整體買氣較5月回溫。

今年前6月台灣新車總市場領牌數19萬8967輛，較去年同期23萬2503輛下滑14.4%。

展望7月，車界人士分析，關稅議題可望定案、各廠牌加碼促銷活動集客雙重因素帶動下，整體市場買氣預估大舉回溫，預估7月新車掛牌數可超過4.5萬輛，力拚重返去年7月4.56萬輛水準。

根據統計，和泰車旗下TOYOTA與LEXUS品牌6月合計登錄數1萬1458輛，市占率33.4%，其中TOYOTA在6月登錄9728輛，年增0.4%，單一品牌市占率28.3%。

和泰車說明，TOYOTA在總市場表現不如預期時仍逆勢成長，今年上半年累計新車掛牌數6萬1145輛，較去年同期成長2.8%；LEXUS在6月登錄1730輛，在高級車市場占有率20.6%，在高級車市場排名第2，僅次於賓士（Benz）的1840輛。

和泰車評估，7月TOYOTA與LEXUS品牌合計新車掛牌數約1.63萬輛，市占率約36%。

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鴻海與裕隆合資的鴻華先進，攜手裕隆推出納智捷（LUXGEN）品牌電動車n7，6月共交付302輛新車，今年前6月累計交付1930輛，加上2024年全年累積交車7121輛，共計交車9051輛。

觀察高級車市況，根據統計，6月台灣高級車市場總登錄數8413輛，雖月增6%，但仍較去年同期1萬3757輛大減38.8%，單月市占率24.5%。業者分析，主要是美國對等關稅影響，消費者對關稅調降預期心理，導致市場觀望氣氛濃厚。（編輯：林家嫻）1140701