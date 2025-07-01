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原民棒壘球教練研習 陳瑩：提升退役球員及教練權益

2025/7/1 12:47（7/1 13:01 更新）
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推動原住民族棒球、壘球輔導計畫教練增能研習工作坊，1日在國立體育大學舉行。教育部體育署表示，課程分為2梯次，每梯次3天的研習課程，吸引了全國共145名教練參與，希望藉由計畫的推動，未來在原住民族運動人才的培育上能永續發展。中央社記者吳睿騏桃園攝 114年7月1日
推動原住民族棒球、壘球輔導計畫教練增能研習工作坊，1日在國立體育大學舉行。教育部體育署表示，課程分為2梯次，每梯次3天的研習課程，吸引了全國共145名教練參與，希望藉由計畫的推動，未來在原住民族運動人才的培育上能永續發展。中央社記者吳睿騏桃園攝 114年7月1日
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（中央社記者吳睿騏桃園1日電）教育部體育署今天舉辦推動原住民族棒球、壘球輔導計畫教練增能研習工作坊，民進黨立法委員陳瑩表示，計畫提供退役球員長遠有保障工作，提升教練權益，也是政府對棒球的重視。

推動原住民族棒球、壘球輔導計畫教練增能研習工作坊，今天在國立體育大學舉行。體育署表示，課程分為2梯次，每梯次3天的研習課程，吸引了全國共145名教練參與，希望藉由計畫的推動，未來在原住民族運動人才的培育上能永續發展。

陳瑩接受媒體聯訪特別談到，這個計畫從她於2018年開始推動至今共7年時間，相關預算從新台幣約1700萬元逐年增加至今已達1億500萬元，教練的薪水也從當初的2.9萬元提升到現在約6萬多元，更爭取教練的薪水，是可以隨著軍公教的調薪調整。

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陳瑩說，同時也把A、B級教練的薪資做了調整區隔，讓大家的薪資有再調整未來性，這樣的計畫可提供很多退役球員長遠有保障的工作，薪資待遇也有大幅調升，也是政府對棒球的重視，除了人才培訓外，對於教練的權益也可以獲得提升。

計畫主持人、國立體育大學副校長黃東治致詞表示，計畫從開始的70名教練一直增加到今年約有145名教練參與，體育署再三叮嚀關注性平及體罰問題，值得慶幸的是今年相關問題已降到很低，這次規劃課程，不只是技術面投、捕手訓練，還包含心理學、性別平等以及法治觀念，希望與會者能全方位提升，不只會教球，也能引導孩子，成就他們健康的身心發展。（編輯：方沛清）1140701

教育部體育署1日在國立體育大學舉辦推動原住民族棒球、壘球輔導計畫教練增能研習工作坊，盼藉由計畫的推動，未來在原住民族運動人才的培育上能永續發展。民進黨立法委員陳瑩（前左2）表示，這也是政府對棒球的重視。中央社記者吳睿騏桃園攝 114年7月1日
教育部體育署1日在國立體育大學舉辦推動原住民族棒球、壘球輔導計畫教練增能研習工作坊，盼藉由計畫的推動，未來在原住民族運動人才的培育上能永續發展。民進黨立法委員陳瑩（前左2）表示，這也是政府對棒球的重視。中央社記者吳睿騏桃園攝 114年7月1日
教育部體育署1日舉辦推動原住民族棒球、壘球輔導計畫教練增能研習工作坊，民進黨籍立法委員陳瑩（左）表示，計畫從她於2018年開始推動至今共7年時間，相關預算從新台幣約1700萬元逐年增加至今已達1億500萬元，教練的薪水也從當初的2.9萬元提升到現在約6萬多元。中央社記者吳睿騏桃園攝 114年7月1日
教育部體育署1日舉辦推動原住民族棒球、壘球輔導計畫教練增能研習工作坊，民進黨籍立法委員陳瑩（左）表示，計畫從她於2018年開始推動至今共7年時間，相關預算從新台幣約1700萬元逐年增加至今已達1億500萬元，教練的薪水也從當初的2.9萬元提升到現在約6萬多元。中央社記者吳睿騏桃園攝 114年7月1日
陳瑩
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