高美館年度徵件結果出爐 7作品呈現高雄視角

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（中央社記者林巧璉高雄1日電）高美館今年度展覽徵件計畫「創作論壇」與「KSpace高雄實驗場」結果出爐，有「吞食自身的城市，依然存活」、「我的移動蛤仔寮：南方部署試作」等作品獲選，將於高美館展出。

高雄市立美術館今天以新聞稿表示，創作論壇透過策展人對藝術家創作的論述、共築具體展覽規劃，此次獲選展覽提案為「吞食自身的城市，依然存活」以及「空之豔—侯玉書個展」。

KSpace計畫則是鼓勵藝術創作者以高雄為靈感，涵蓋視覺藝術、行為表演、事件、設計或跨領域藝術創作等，獲選展覽有「2041：臨繫未來的界隈」、「我的移動蛤仔寮：南方部署試作」、「正白色#FFFFFF」、「港都NPC」與「起源計畫」等。

高美館代理館長林羿妏表示，創作論壇與KSpace2檔年度徵件計畫體現著高美館身為台灣當代藝術平台重要的使命，2項徵件計畫除連結國際當代藝術脈絡外，同時扎根在地人文風貌。期待策展人、藝術家在高美館的展覽精彩呈現，為城市注入全新的美學能量。

高美館表示，由策展人方彥翔提案的「吞食自身的城市，依然存活」呈現了新加坡藝術家黃漢沖（Jason Wee）探討城市在毀滅與重生中的隱喻，質疑都市更新如何以「發展」之名吞噬自身，並重新審視亞洲各城市相似案例，結合現成物、雕塑、文字、攝影版畫、繪圖與錄像等多元媒材，構成研究型裝置展覽。

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KSpace入選的5檔展覽中，「2041：臨繫未來的界隈」由二零四一文藝俱樂部呈現，以動態方法實驗如何跨越文化邊界、形塑瞬時性社群，孕育「反脆弱」的行動網絡。

林祐聖的「我的移動蛤仔寮：南方部署試作」將「空間—身體—制度」的關係轉譯為風動裝置系統，以回應他自身的南方港口記憶。「正白色#FFFFFF」則是李杰恩從藝術空間經營者回歸到藝術家的身分思考創作與經營。（編輯：龍柏安）1140701