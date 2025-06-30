Apple Music邁入10週年 為藝人打造創作據點

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（中央社記者吳家豪台北30日電）隨著手機等硬體銷售趨緩，軟體及服務成為科技大廠新的金雞母。蘋果公司（Apple）旗下串流音樂服務Apple Music今年邁入10週年，蘋果今天宣布在洛杉磯打造全新頂級錄音空間，著重於以藝人為核心的內容、音訊創新，以及更深度的樂迷互動，將於今年夏季啟用。

Apple Music共同主管紐曼（Rachel Newman）在蘋果官網發文說，Apple Music廣播電台一直是敘事與創作的家園，也是大膽對話與驚喜時刻的舞台，透過這個全新創作空間，蘋果持續實踐為藝人打造創作、連結與分享願景的空間。

Apple Music位於洛杉磯的全新錄音空間專為藝人設計，樓高3層、占地超過1萬5000平方英尺，設施包含2間先進廣播錄音室，具備沉浸式「空間音訊」播放功能與可調整設備，可進行現場訪談、輕鬆對談或即興演出。

新的錄音空間還設有一個4000平方英尺攝影棚，適用於現場演出、多機拍攝、粉絲活動與放映；以及一間專門的「空間音訊」混音室，配備9.2.4 PMC揚聲器系統，提供頂級聲音製作體驗。

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其他設施包含一間攝影與社群媒體實驗室、剪輯室與演員休息室，支援即時內容創作；設有私人隔音間，適合創作歌曲、錄製Podcast和一對一訪談；設有「A-List Corridor」和「Archive Corridor」，展示Apple Music過去與現在經典時刻的照片和藝術品。

蘋果表示，Apple Music位於洛杉磯的全新創作空間，將成為全球創意據點串聯的重要樞紐，目前這些據點已遍布紐約、東京、柏林、巴黎、納希維爾等城市，未來還會持續拓展。（編輯：林克倫）1140630