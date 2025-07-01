18縣市亮高溫燈號 台北士林37.2度
2025/7/1 12:13（7/1 12:20 更新）
（中央社記者張雄風台北1日電）交通部中央氣象署今天上午發布高溫燈號，大台北等18縣市防攝氏36度以上高溫；截至上午11時，以台北市士林區攝氏37.2度最高。
氣象署發布高溫資訊，各地天氣晴朗炎熱，今天台北市、新北市、彰化縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。
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桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣、金門縣為黃色燈號，注意36度以上高溫。
根據氣象署網站，今天截至上午11時，以台北市士林區37.2度最熱，其次為新北市五股區及彰化縣員林市皆為36.6度。（編輯：管中維）1140701
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