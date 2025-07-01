吳德榮：各地酷熱局部37度以上 本週可能有2輕颱生成

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（中央社記者張雄風台北1日電）氣象專家吳德榮今天表示，最快3日在關島北方、4日菲律賓東方皆有輕颱發展，但模擬位置及路徑分歧；今天熱如盛夏，局部高溫達攝氏37度以上，明天至7日高溫略降，但仍炎熱。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新歐洲模式模擬顯示，本週在菲律賓東方至關島附近有「熱帶擾動」醞釀，大約3日關島北方先有「輕颱」發展，向東北遠離；大約4日在菲律賓東方另一「輕颱」發展，也先向東北遠離，之後再回頭撲向琉球附近。

吳德榮說明，最新歐洲系集模式6日模擬圖顯示，從日本東南方海面向西延伸至台灣附近，都有偏低的「輕颱」存在機率，隱含其模擬位置很分歧，而最高機率約僅30%，分別集中在日本東南方海面及琉球南方海面。

另外，吳德榮指出，最新美國系集模式，對菲律賓東方的「輕颱」的模擬路徑，仍呈現分歧如「天女散花」一般。由於各國模式還會持續調整，應持續觀察。

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吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，今天「熱如盛夏」，各地區晴朗酷熱，最高氣溫達37度以上，要注意防曬、防中暑；山區午後偶有局部短暫陣雨或雷雨，恆春半島也偶有短暫降雨的機率。

吳德榮提到，最新模式模擬顯示，明天起至7日各地晴朗午後多雲，山區午後有局部短暫陣雨或雷雨，偶有擴及鄰近平地的機率；恆春半島也偶有短暫降雨的機率。高溫雖微降，各地仍炎熱、紫外線強，要注意防曬、防中暑。（編輯：管中維）1140701