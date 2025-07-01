致力台語文運動作家陳雷辭世 李遠哀悼將頒旌揚狀

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（中央社記者王寶兒台北1日電）台灣台語小說家、詩人陳雷（本名吳景裕）曾著有「鄉史補記」、「百家春」，他在加拿大時間6月27日下午辭世於多倫多，文化部長李遠聞訊表達哀悼，並表示將頒發旌揚狀予以表彰。

陳雷在1939年出生於中國上海，6歲時隨家人返台定居，畢業於國立台灣大學醫學系，後赴加拿大取得免疫學博士學位，並長期旅居加拿大多倫多，為北美深具影響力的文學家。

文化部今天發布新聞稿表示，陳雷是台語文運動的重要推手，也是「台文通訊」共同發起人之一。創作涵蓋小說、散文、劇本等多種文類，還是戰後首名創作台灣台語小說的作家，也是目前為止台灣台語小說創作量最大的作家。

陳雷代表作品包括小說集「永遠ê故鄉」、「歸仁阿媽」、「阿春無罪」，中篇小說「最後ê甘蔗園」，長篇小說「鄉史補記」，劇本「陳雷台灣話戲劇選集」，散文集「咱人ê視界」，以及選集「陳雷台語文學選」等。

李遠表示，陳雷畢生致力於台灣台語文學推展，開創戰後台語小說的重要風格，其作品不僅見證台灣歷史，也厚植在地語言的文學表達力，文化部將頒發旌揚狀予以表彰。

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文學評論者方耀乾則指出，陳雷小說語言道地傳神，敘述及剪裁明快通暢，內容廣及台灣政治、社會、經濟、人心的各層面，尤其著重呈現台灣人在殖民統治下受苦扭曲的命運，人道精神濃厚。

陳雷於1980年代初期完成描寫228事件的長篇小說「百家春」，當時正值台灣解嚴之際，社會仍籠罩禁錮氣氛，此一罕見議題作品當時刊載在鄭南榕主編的「自由時代」雜誌。另一作品「鄉史補記」則以台南西拉雅族為故事主軸，27萬字鉅著是目前台灣台語文學唯一一本大河小說，共花費6年時間才完成，讓台灣人重拾台灣近代史記憶。（編輯：龍柏安）1140701