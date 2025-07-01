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土耳其諷刺漫畫引發抗議爆警民衝突 雜誌人員被捕[影]

2025/7/1 10:20（7/1 11:14 更新）
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土耳其嘲諷雜誌「萊蒙」刊登一幅漫畫引發爭議，民眾30日聚集在伊斯坦堡抗議，與防暴警察發生衝突。（法新社）
土耳其嘲諷雜誌「萊蒙」刊登一幅漫畫引發爭議，民眾30日聚集在伊斯坦堡抗議，與防暴警察發生衝突。（法新社）
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（中央社伊斯坦堡30日綜合外電報導）土耳其嘲諷雜誌「萊蒙」刊登一幅漫畫，似乎描繪先知穆罕默德和摩西在空中握手、飛彈在下方飛過，宛如戰爭場景，引發爭議，土耳其有關當局今天逮捕3名漫畫家和雜誌編輯。

伊斯坦堡（Istanbul）隨後爆發警民衝突，法新社記者說，警方發射橡膠子彈和催淚瓦斯，驅離對這幅漫畫感到憤怒的抗議群眾。

綜合路透社和法新社報導，萊蒙（Leman）雜誌這幅漫畫引發政府官員和宗教保守派強烈譴責。

漫畫中可見其中一人說「願你平安，我是穆罕默德」，另一人說「也願你平安，我是穆薩（Musa，也是摩西的名字）」。

土耳其內政部長耶里卡亞（Ali Yerlikaya）在社群媒體X上傳影片，當中可見警方逮捕漫畫家佩萊萬（Dogan Pehlevan），將他雙手銬在身後，拖上樓梯。

耶里卡亞寫道：「我再次嚴譴那些畫先知穆罕默德（Prophet Muhammad）漫畫、企圖製造不和的人。繪製這幅卑劣圖像的人D.P.（佩萊萬）已被逮捕並拘留。這些無恥之徒將受到法律制裁。」

耶里卡亞之後上傳另外兩段影片，顯示另外兩名男子被壓制在地，警察強行將他們帶離家中，拖上警車，其中一人赤腳。

土耳其司法部長屯奇（Yilmaz Tunc）表示，已根據土耳其刑法第216條展開調查，共對6人發出羈押令。根據法規，煽動仇恨和敵意屬犯罪行為。

萊蒙雜誌在X上發出聲明，向感到被冒犯的讀者道歉，並稱這幅漫畫遭到誤解。

萊蒙雜誌表示，佩萊萬本意是凸顯穆斯林男子命喪以色列襲擊的苦難，無意侮辱伊斯蘭教或其先知，「穆罕默德這個名字是全球尊敬先知的穆斯林最常用的名字之一，這幅漫畫不是在描繪先知（穆罕默德），也並非嘲諷宗教價值」，外界部分解讀是「蓄意惡意」。

萊蒙雜誌也敦促司法當局打擊所謂的抹黑運動，並要求安全部隊保護言論自由。

晚間稍早，社群媒體相關影片顯示，一群抗議群眾遊行到萊蒙雜誌位於伊斯坦堡市中心的辦公大樓，有些人高喊口號並踢大門。

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法新社記者說，數十名憤怒的抗議群眾攻擊伊斯坦堡市中心一家經常有萊蒙雜誌員工光顧的酒吧，引發與警方激烈衝突。

記者說，這起事件迅速演變成牽涉250人至300人的衝突。（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1140701

#土耳其
#穆罕默德
#耶里卡亞
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