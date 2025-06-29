罷團補3955份連署書 江啟臣：始終關心基層聲音

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（中央社記者蘇木春台中29日電）罷免中國國民黨籍立法委員江啟臣（台中市第8選舉區）團隊，今天到台中選舉委員會補件遞交3955份連署書；江啟臣在臉書說，他始終站在第一線，關心基層聲音，把心力放在對的地方。

據中央選委會資料，江啟臣罷免案連署數不足2465人，罷團今天到台中選委會送交二階補件連署書共3955份。

罷團領銜人廖芝晏表示，中8選區是台中二階罷免中最後補件的，也是罷免最後一塊拼圖，能完成要感謝全台志工、全台罷團與支持罷免的政黨。昨天有全台超過500名志工集結在中8選區支援，1天就收到破千份連署書，突破安全門檻，「中8重生的機會已經到了」。

江啟臣今天出席公開活動時，針對罷免案皆未回應。他在臉書（Facebook）發文，分享到台中山城勘查柑橘狀況，並表示他始終站在第一線，關心基層的聲音，把心力放在對的地方，把資源投入真正需要的人，是社會共同的責任。

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國民黨籍台中第4選區立委廖偉翔、第5選區立委黃健豪、第6選區立委羅廷瑋罷免案，預計7月26日投開票。第2選區立委顏寬恒、第3選區立委楊瓊瓔、第8選區立委江啟臣等3人，罷免團隊也陸續在27日及今天完成補提送件。

須補件罷免案，中選會暫定7月18日開委員會議，預期屆時將審定罷免案是否成案；如果成案，將一併宣布投開票時間。（編輯：李淑華、黃名璽）1140629