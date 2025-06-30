碳交所與歐洲EEX簽MOU 環境部：有助台灣碳交易

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（中央社記者張雄風台北30日電）台灣碳權交易所與歐洲能源交易所（EEX）簽合作備忘錄（MOU）。環境部今天表示，台灣明年試行總量管制及排放交易（ETS），此次合作有助台灣碳交易市場平台及能力建構。

環境部發布新聞稿表示，台灣碳權交易所與歐洲能源交易所（EEX）於27日在德國萊比錫簽署合作備忘錄（MOU），環境部長彭啓明、次長施文真及氣候變遷署副署長張根穆一同參與見證。

除簽署MOU外，環境部與碳交所並參訪EEX的線上模擬交易平台運作機制，未來EEX將分享受託執行歐盟排放交易制度的豐富經驗，與台灣資源共享並提供相關教育訓練資源，協助台灣碳交易市場平台以及能力建構。

環境部表示，此次碳交所與EEX簽署MOU，可借助其協助他國建置ETS制度的成功經驗，包含人才培訓、平台設計與未來營運等面向。

環境部指出，歐盟是全球最早實施ETS的區域，具有完整的法規體系與架構，也是各國推行ETS制度重要的參考標的，EEX則是歐盟ETS主要指定的拍賣平台之一。

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台灣ETS制度的推動，將由環境部主責法規體系及制度的建立，並由碳交所負責執行額度交易等事宜，為此，環境部也將與金管會及經濟部等進行跨部會合作，儘快完善法規並全力支持碳交所。

環境部表示，現正規劃於明年試行台版ETS、2027年至2028年推動ETS制度，與碳費制度雙軌併行。這次碳交所簽署MOU，除了象徵台德在碳定價制度建構上的深度合作，也期許能為未來ETS的試行與推動奠定良好的基礎。（編輯：管中維）1140630